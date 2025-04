Nominowany do Nagrody Akademii® reżyser Bennett Miller nakręcił niezwykle przejmujący, oparty na faktach obraz - "Foxcatcher". Film jest historią trzech mężczyzn, dla których wizja amerykańskiego snu okazała się mieć zupełnie inne zakończenie.

Miller bada w filmie złożoność relacji międzyludzkich, przyglądając się z dużą uwagą okolicznościom, jakie doprowadzają do eskalacji wydarzeń. Podobnie jak w jego poprzednich filmach, poprzez portrety bohaterów rysuje się szerszy, alegoryczny obraz społeczeństwa i rządzących nim mechanizmów. Jakie to mechanizmy? Sprawdźcie sami - film trafia do polskich kin już 9 stycznia.

Akcja filmu "Foxcatcher"

Zmagający się z biedą, mieszkający w zapomnianym, prowincjonalnym Wisconsin złoty medalista olimpijski w zapasach Mark Schultz (Channing Tatum) zostaje zaproszony przez multimilionera Johna du Ponta (Steve Carell) do przeprowadzenia się do jego posiadłości i wzięcia udziału w przygotowaniach drużyny na Olimpiadę w Seulu (1988 rok). Schultz skwapliwie przystaje na tę propozycję. Kieruje nim chęć wyjścia z cienia starszego brata Dave’a (Mark Ruffalo), uznanego trenera zapasów, również zdobywcy złotego olimpijskiego medalu.

Dysponujący ogromną fortuną oraz najnowocześniejszym zapleczem treningowym du Pont mianuje się naczelnym szkoleniowcem skompletowanej przez siebie drużyny, chcąc tym samym zaskarbić sobie szacunek środowiska i akceptację wiecznie niezadowolonej matki (Vanessa Redgrave). Co ciekawe, potencjalnych członków drużyny, zachęca do wstąpienia do zespołu poprzez oferowanie im gratyfikacji finansowych.

Relacja Schultza i du Ponta zyskuje nowy wymiar wraz z narastającym postrzeganiem przez Marka swojego ‘mecenasa’ jako mentora i ostateczny autorytet. Jednak zmienność du Ponta oraz jego psychologiczna niestabilność zaczynają z czasem negatywnie wpływać na chwiejną osobowość sportowca, a tym samym jego wyniki na macie. Kiedy uwaga i przychylność du Ponta zwracają się w stronę brata Marka, Dave’a – którego autorytet i pewność siebie imponują mu – losy trzech głównych graczy tej psychologicznej rozgrywki wydają się nieuchronnie zmierzać w stronę tragedii, której finału nikt nie mógł się spodziewać.

Obsada aktorska:

Steve Carell j ako John du Pont;

ako John du Pont; Channing Tatum jako Mark Schultz

jako Mark Schultz Mark Ruffalo jako David Schultz

Vanessa Redgrave jako Jean du Pont (matka)

Sienna Miller jako Nancy Schultz

Materiały prasowe - UIP