Czy w walentynki kupujecie sobie prezenty? Niektórzy nie uznają święta miłości za powód ku temu, by kupować sobie prezenty. Czy jednak nie jest miło zainwestować w coś, z czego oboje korzystacie? Warto się przekonać już teraz!

Reklama

Prezenty na walentynki 2016

Jeśli bojkotujez Dzień Świętego Walentego, to możesz zrezygnować z oglądania naszej galerii prezentów na walentynki 2016. Zaznaczamy jednak, że nie jest to banalny przegląd 50 rzeczy, a kilka wybranych perełek! Zależało nam na tym, aby przemycić "kulturalne" hity i nowości, a także nieco poszerzyć perspektywę ;) Dla lubiących wspólne wypady na miasto, proponujemy koncert Jarka Wista "Swinging with Sinatra", który odbędzie się właśnie 14 lutego w Warszawie. Dla kinomaniaków - film na DVD, którego posiadaniem się nie powstydzisz - co powiesz na "Marsjanina"? Jeśli to zbyt mało romantyczna propozycja, to by urozmaicić zestawienie wrzucamy poduchę dla dwojga od Mrs&Mr Sleep! Zabawny nadruk, nieprzeciętna wygoda... Dodatkowo taki prezent zostaje na lata, a nie jest konsumowany w 5 minut (jak czekoladki).

Jesteście ciekawe propozycji? Zajrzyj do galerii!

Reklama

Więcej:

Filmy na samotne walentynki Idealne filmy na walentynki we dwoje