Co kupić chłopakowi na Dzień Chłopaka? Zapomnij o tym, co podoba się tobie i co sama chciałabyś podarować ukochanemu, bo na przykład lubisz go w niebieskiej koszuli. Lepiej zastanów się, z czego on naprawdę by się ucieszył i spraw mu radość, kupując ciekawy gadżet albo niezapomniane przeżycie na rollercoasterze.

Reklama

Spis treści:

Elektronika to chyba jedna z najbardziej popularnych prezentowych kategorii. Nic dziwnego, większość facetów to gadżeciarze. Postaw więc na smartwatch, powerbank albo modne słuchawki. Wybór prezentu dla maniaka komputerowego też nie powinien być trudny, pamiętaj jednak o wcześniejszych przeszpiegach w gąszczu gadżetów, które już ma.

Nawet gdy nie wiesz, co wybrać, możesz poratować się, wybierając zamiennik gadżetu, który już posiada – kupujesz więc nowszy, bogatszy i bardziej sprawny od poprzedniego.

Prezent związany z zainteresowaniami chłopaka to zawsze strzał w dziesiątkę. Jeśli w twoim facecie drzemie dusza artysty, może ucieszy się ze sprzętu fotograficznego? Nie musi być to od razu aparat w cenie połowy auta, wystarczy zdecydowanie skromniejszy gadżet (zorientuj się wcześniej, czego mu brakuje), jak np. obiektyw, ładowarka do baterii, maksymalnie pojemna karta graficzna.

A może twój ukochany woli sklejać modele samolotów z okresu II wojny światowej, albo zawsze chciał pójść na warsztaty z ceramiki? Pamiętaj, że prezent ma spełniać jego marzenia.

fot. Co kupić na Dzień Chłopaka/Adobe Stock, Rawf8

Jeśli twój facet nie wyobraża sobie poranka bez 15-minutowej przebieżki, sprezentuj mu nową bluzę, koszulkę albo komplet dresowy, najlepiej na zbliżające się chłodniejsze miesiące. A może twój ukochany ucieszy się z karnetu na zajęcia z zupełnie nowego sportu? Może basen albo sporty walki? I jeszcze ostatnia możliwość – bilet na mecz lub inne sportowe rozgrywki.

Być może zakup sportowej koszulki albo karnetu na squasha sprawi, że twój facet zainteresuje się nową dyscypliną albo sportem w ogóle? Możesz także zaproponować, żebyście razem wybrali się na siłownię albo spróbowali weekendowego hikingu w nowych, wygodnych butach.

Znając swojego ukochanego, na pewno orientujesz się, z jakiej dziedziny najchętniej czyta książki, które już posiada, a o jakim tytule marzy. Książka to jeden z tych prezentów, które sprawdzają się przy każdej okazji. Możesz postawić na wersję papierową albo wybrać czytnik w pakiecie z opłaconym abonamentem (np. na miesiąc).

Jeśli twój chłopak ma już czytnik, ale nie decyduje się na żaden abonament, możesz po prostu kupić konkretną pozycję w dniu jego urodzin i od razu wgrać na urządzenie.

Mężczyźni często lubią kolekcjonować przeróżne wspomnienia, dlatego warto postawić na jakąś ciekawą atrakcję. Wybierz bilety do kina, teatru, na koncert albo wystawę. To nie tylko doskonały pomysł na prezent, ale również na spędzenie wolnego czasu we dwoje.

Jeśli twój ukochany woli ekstremalne przeżycia, co powiesz na lot balonem albo przejazd samochodem rajdowym? W sieci oraz w specjalnych punktach (np. w galeriach handlowych) znajdziesz mnóstwo ofert, takich jak skok na bungee, rejs statkiem czy wizytę na strzelnicy.

fot. Co kupić na Dzień Chłopaka/Adobe Stock, Drobot Dean

Hobbysta zbiera, kolekcjonuje, a następnie delektuje się zdobyczami. Pielęgnuje je, segreguje i czyści. A zbierać można dosłownie wszystko. Od komiksów z Tytusem, Romkiem i A'tomkiem, muzyki lat siedemdziesiątych, modeli samochodów, po scyzoryki i drewniane figurki. Kup mu więc model do kolekcji, którego jeszcze nie posiada.

Ostatnio na podium popularności wracają także różnego rodzaju klocki oraz modele do samodzielnego złożenia. To świetna zabawa dla każdego dużego chłopca!

Facet-podróżnik lubi pozwiedzać, pojeździć, pochodzić. Nie było go jeszcze w tak wielu miejscach, choć zawsze wszędzie go pełno. Widział wszystkie stare zamki w promieniu 100 km od domu i zna na pamięć trasy pieszych wędrówek organizowanych co sobotę przez facebookowe grupy podróżnicze.

Przy tych wszystkich aktywnościach z pewnością przyda mu się kubek termiczny, kompas i scyzoryk. Może zaplanujecie jakąś wspólną daleką podróż, jeśli podsuniesz mu kolekcję przewodników?

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.09.2021.

Reklama

Czytaj także:

Tanie prezenty na Dzień Chłopaka

Życzenia na Dzień Chłopaka

Pomysły na laurki na Dzień Chłopaka