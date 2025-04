30 września to święto wszystkich chłopców - i tych małych, i tych którzy teoretycznie wiek chłopięcy dawno mają za sobą. W tym dniu raczej nikt nie oczekuje drogich prezentów na Dzień Chłopaka. Liczy się pamięć, życzenia i miły gest. Dziewczynki chętnie wykonują laurki na Dzień Chłopaka dla kolegów z przedszkola czy klasy. Własnoręcznie wykonaną kartką można też obdarować tatę, brata czy dziadka. Poniżej prezentujemy 7 pomysłów na prace plastyczne, które można wykonać w tym dniu.

Laurka na Dzień Chłopaka z makaronem

Warto wyjść poza schemat i oprócz zwykłego rysunku namalowanego farbami, stworzyć coś bardziej przestrzennego. Przydadzą się skrawki materiałów, kawałki sznurka, a także makaron. Jeśli nie ma do dyspozycji tego w różnych kolorach, warto go wcześniej pomalować farbami, a potem pozostawić do wyschnięcia.

Makaron można przymocować do kartki np. za pomocą małych kawałków taśmy dwustronnej.

fot. Laurka na Dzień Chłopaka z makaronem/Adobe Stock, Angelina Zinovieva

Laurka na Dzień Chłopaka z koniczynkami

Koniczynki przynoszące szczęście i ozdobna kokardka - czasem prawdziwy urok tkwi w prostocie. Starsze dzieci będą mogły laurkę przygotować samodzielnie, młodsze pewnie potrzebują pomocy w wycięciu elementów, które następnie same poprzyklejają w odpowiedniej kolejności.

fot. Laurka na Dzień Chłopaka z koniczynkami/Adobe Stock, detry26

Laurka na Dzień Chłopaka z wąsami

Pomóż maluchowi w wycięciu kształtu dłoni - najpierw najlepiej odrysować realny kształt na kolorowym papierze. Wyciętą łapkę można ozdobić wąsami, elegancką muchą i przykleić jej oczy. To również ciekawy pomysł na zadanie w klasie. Dziewczynki mogą odrysować dłonie chłopców, a potem wyciąć kształty i je ozdobić, dzięki czemu pamiątki będą personalizowane.

fot. Laurka na Dzień Chłopaka z wąsami/Adobe Stock, 13smile

Laurki na Dzień Chłopaka z krawatem

Elegancka laurka w kształcie koszuli z krawatem. Aby wyglądała jeszcze bardziej efektownie, przyklej do kołnierzyka prawdziwe guziki. Na odwrocie można wypisać okolicznościowy wierszyk.

fot. Elegancka laurka na Dzień Chłopaka/Adobe Stock, 13smile

Laurka na Dzień Chłopaka z łączeniem kropek

Przedstawiamy gotowy szablon - wystarczy wydrukować, a potem połączyć kropki. Powstanie rysunek koperty - trzeba go pokolorować, można też wpisać krótkie hasło z życzeniami. To ciekawa propozycja dla przedszkolaków!

fot. Laurka na Dzień Chłopaka z kropkami do połączenia/Adobe Stock, ratselmeister

Laurka na Dzień Chłopaka do kolorowania

Większość przedszkolaków uwielbia dinozaury. Kolorowanka, która przedstawia sympatyczne dinki, to z pewnością strzał w dziesiątkę! Pobierz i wydrukuj, najlepiej na kolorowym lub sztywnym papierze.

fot. Kolorowanka z dinozaurami na Dzień Chłopaka/Adobe Stock, Igor Zakowski

Kolorowanka z tortem na Dzień Chłopaka

Wszyscy chłopcy lubią słodkości i to niezależnie od wieku. Do pokolorowanego tortu można dołączyć prawdziwe słodycze. Kolorowanka ma więcej detali, więc poziom trudności jest nieco wyższy, niż w przypadku poprzedniego obrazka.

fot. Kolorowanka tort na Dzień Chłopaka/Adobe Stock, ellinanova

