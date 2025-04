21 sierpnia w kinach pojawią się filmy, które praktycznie nie mają ze sobą nic wspólnego. Każdy jest z innej bajki, a łączy je tylko data premiery. Wniosek? Sprawdź koniecznie, co to za produkcje i czy coś przypadnie ci do gustu!

W ten weekend będziesz mogła się ciut przestraszyć, trochę rozluźnić, nieco postresować lub - pośmiać. Wyboru oczywiście dokonujesz ty sama, ale my móżemy ci zasugerować, który film jest wart uwagi, a który nieszczególnie. Jesteś mamą? Super, bo do kin, niemal na zakończenie wakacji, trafia film animowany "Bystry Bill". Lubisz kino akcji? "U.N.C.L.E" to propozycja dla ciebie, jeśli nudzą cię komedie lub przygnębiają dramaty.

Co nowego pojawi się w kinach w nadchodzący weekend? Sprawdź listę premier filmowych!

