2 z 5

Przełamując fale

Zdaniem wielu krytyków i recenzentów, to porywający, wzruszający i zmuszający do refleksji film. To co wyprawia Watson przekracza granice aktorstwa.

Film opowiada historię dziewczyny z nadmorskiej szkockiej wioski, która wychodzi za mąż za Jana (Stellan Skarsgård), robotnika z platformy wiertniczej. Dzięki niemu odkrywa w sobie kobietę i poznaje smak miłości. Niestety, tuż po ślubie Jan musi opuścić ukochaną. Kiedy Jan ulega wypadkowi i zostaje sparaliżowany, Bess obwinia o to siebie. Jan zwalnia żonę z przysięgi wierności małżeńskiej, namawiając ją jednocześnie, aby spróbowała sypiać z innymi mężczyznami i aby później opowiadała mu o tym. Dziewczyna początkowo nie zgadza się na to, ale kiedy wreszcie się przełamuje, stan zdrowia jej męża zaczyna się poprawiać, co Bess odbiera jako wysłuchanie swoich modłów i przyjęcie przez Boga ofiary z niej samej. Jest gotowa na poświęcenie wszystkiego w imię miłości. Jest gotowa nawet na największą ofiarę...