Każda kobieta zna to uczucie, kiedy samotnie spędza wieczór i marzy o jakimś przystojnym lub oddanym "36,6" obok. W zależności od tego, czy lubisz spędzać wieczory sama, czy też nie, mamy dla ciebie listę filmów, które umilą ci ten czas.

Filmy idealne na samotny wieczór

Co znalazło się w zestawieniu? Jak możecie się domyślić, nie zabrakło w galerii kilku absolutnych hitów typu "must-see". Niekiedy trudno zabrać się do obejrzenia produkcji z lat 30. czy 40., bo zewsząd atakują nas kolorowe boxoffice'owe hity. Poza tym przyznacie, że często decyzja o seansie w domowym zaciszu często jest dużym kompromisem. Samotny wieczor to idealna pora i okazja, by zadecydować, co chce się obejrzeć!

Jako że jesteśmy zdania, że klasyka jest wieczna, postawiłyśmy zaprezentować kilka filmów, o których każdy słyszał, ale nie każdy je oglądał. Co mamy na myśli? Chociażby nieśmiertelną "Casablancę" czy "Pretty woman". W rzeczywistości mało kto pamięta lub zna te filmowe historie!

Poznajcie nasze propozycje na samotny wieczór filmowy!

