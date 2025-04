Nie wiesz, co zaplanować na piątkowy wieczór? Wybierz się do kina! 27 maja odbędzie się aż 5 premier filmowych! Przeczytaj, co będzie grane!

1. Zanim się obudzę

Młode małżeństwo po stracie ukochanego dziecka adoptuje uroczego 8-letniego chłopca, który skrywa mroczną tajemnicę - jego sny i koszmary się urzeczywistniają. Przerażająca zdolność Cody'ego wprowadza dysharmonię w domu, ponieważ rodzinę zaczynają nękać wyśnione przez niego upiory. Jessie i Mark postanawiają dociec, co jest przyczyną lęków syna. Czy uda im się to osiągnąć? Główną rolę zagrał charyzmatyczny Jacob Tremblay ("Pokój").

2. Angry Birds Film

Na ten film animowany z niecierpliwością czekali zarówno mali, jak i duzi fani popularnej gry. Już w piątek będziemy mogli udać się na rajską wyspę zamieszkaną przez bezbronne ptaki-nieloty i te, z którymi lepiej nie zadzierać: nerwowego Reda, szybkiego jak błyskawica Chucka i wybuchowego Bomba. Błogi spokój na wyspie zakłóca nieoczekiwane przybycie złośliwych zielonych świnek, z którymi ptaki będą musiały się zmierzyć.

3. Lato Sangaile

Subtelny i zmysłowy melodramat w reżyserii Alanté Kavaïté o przełamywaniu lęku, spełnianiu marzeń i sile namiętności. Film opowiada historię 17-letniej Sangaile, która spędza wakacje z rodzicami w domu nad jeziorem. Dziewczyna pragnie pilotować samolot, ale paniczny lęk wysokości nie pozwala jej zrealizować marzenia. Strach i bezsilność wywołują w niej autoagresję. Pewnego dnia na pokazie lotniczym poznaje przebojową Auste, która diametralnie zmieni jej życie.

4. Summer Camp

Hiszpańsko-amerykański horror reżysera "Annabelle" i "Obecności" opowiadający historię trójki wychowawców kolonijnych z USA, którzy przylatują do Hiszpanii na obóz językowy. Zabójczy wirus, który przeobraża ludzi w krwiożercze potwory, zamienia ich życie w prawdziwy koszmar. Choroba rozwija się z błyskawiczną prędkością, a zarażone osoby wzajemnie rozrywają się na strzępy. Czy bohaterom uda się przetrwać?

5. Szermierz

Dramat opowiadający historię estońskiego szpadzisty, który ucieka z Leningradu przed radziecką milicją do ustronnej wsi. Neils dostaje posadę nauczyciela w jednej z miejscowych szkół, przy której otwiera klub szermierski. Bohaterowi udaje się zaskarbić sympatię dzieci i zarazić ich zamiłowaniem do sportu. Jego spokojne życie przerywa inny nauczyciel, który odkrywa, czym Neils zajmował się w przeszłości.

