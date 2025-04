Jesień sprzyja zaszyciu się w alkowie lub ciemnościach kina i oglądaniu filmowych hitów. Ten miesiąc jak żaden inny nastraja do śledzenia losów fikcyjnych bohaterów. Jakie nowości filmowe czekają nas już 20 listopada?

Premiery filmowe na listopad

Trudno przebić rozmach i rozgłos wokół "Listów do M 2" czy "Spectre", jednakże kilka produkcji bardzo stara się, by zainteresować widzów. Jakie to tytuły?

Naszym zdaniem na uwagę zasługuje film "Nad morzem", w którym po 10 latach przerwy od wspólnego wystąpienia w jednym filmie, mamy okazję oglądać Angelinę Jolie i Brada Pitta. Czy jako małżeństwo sprawiała im trudność wspólna filmowa kreacja? Możecie się o tym przekonać sami, a my dodamy, że scenarzystką i reżyserką jest właśnie piękna Jolie.

Celowo nie pisaliśmy na początku o kolejnej odsłonie serii "Igrzyska śmierci." Część druga "Kosogłosu" kosztowała fortunę i jest bezwzględnie bije na głowę pod względem promocji wiele produkcji tego roku.

