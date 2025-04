W ten weekend wybierz się do kina! Czekają na ciekawe nowości, bowiem marzec obfituje w interesujące premiery filmowe. Zanim wyciągniesz rower, spójrz, co czeka cię w sali kinowej!

Reklama

1. Cały ten cukier

Damon Gameau przeprowadził niezwykły eksperyment, żeby pokazać, w jaki sposób obecna w tytule substancja wpływa na człowieka. Reżyser jadł tylko jedzenie określane jako "zdrowe", a jednak zawierało ono duże ilości cukru. Film jest jednocześnie zabawny i pouczający, mówi o problemach przemysłu cukrowniczego, a także o tym, na których półkach w supermarketach znajdziecie niebezpieczne produkty. "Cały ten cukier" zmieni na zawsze wasz sposób myślenia o "zdrowym" jedzeniu, a także wyjaśni, skąd wzięły się nasze obecne przyzwyczajenia kulinarne i co możemy zrobić, żeby je zmienić.

2. 180 sekund

Gdy się mieszka w Kolumbii, trzeba wybrać między życiem na ulicy albo wzięciem sprawy w swoje ręce i wkroczeniem w światek przestępczy. Bohater imieniem Zico wybrał tę drugą opcję. Marzy o wielkiej „akcji”, aby uciec z siostrą za granicę. Plan akcji jak zwykle nie zakłada żadnych problemów – szybko, czysto, bez rozlewu krwi i użycia broni, jednak...

3. Dama w vanie

To oparta na prawdziwych wydarzeniach poruszająca historia przyjaźni dwojga ludzi, która na zawsze zmieniła ich życie. Panna Shepherd mieszka bowiem w vanie, którego, jak twierdzi, zaparkowała "tymczasowo" na podjeździe domu Alana Bennetta. Spędziła tam kolejnych 15 lat. Z każdym dniem relacje tych dwojga zacieśniają się, przechodząc powoli w prawdziwą przyjaźń. "Dama w vanie" zebrała bardzo pozytywne recenzje!

4. Tata kontra tata

Ojciec i ojczym prześcigają się w najdziwniejszych pomysłach, by okazać się "tym lepszym". Kto wygra? Czy uda im się przetrwać tę rywalizację? Brad chce po prostu być prawdziwą częścią jego nowej rodziny, nie ma jednak pojęcia, ile będzie go to kosztowało, kiedy do domu wraca prawdziwy ojciec.

5. Psy mafii

Wielowątkowa historia o nieoczekiwanych splotach i zwrotach akcji, rozgrywa się w skorumpowanym środowisku policji, brutalnych gangsterów i rosyjskiej mafii. Gangsterzy i powiązani z nimi policjanci szykują się do wielkiego skoku. By odwrócić uwagę policji, planują zamach na życie jednego z oficerów. Nad wszystkim czuwa brutalna, nieprzewidywalna rosyjska mafia, na której czele stoi jej królowa – Irina Vlaslov, w której postać wciela się laureatka Oscara Kate Winslet.

Reklama

Więcej:



Przeczytaj o filmie "Powrót" Propozycje filmowe na marzec