Film "Potop Redivivus” otworzy tegoroczny Festiwal Filmowy w Gdyni. Dzięki projektowi Filmoteki Narodowej widzowie będą mogli obejrzeć film w najlepszej jakości oraz nowej, ciekawej formie. Film trafi też do polskich kin już 3 października.

Skąd pomysł filmoteki Narodowej na odrestaurowanie "Potopu"?

„Potop Redivivus” to projekt Filmoteki Narodowej, który powstał z potrzeby zaprezentowania współczesnej widowni „Potopu” na dużym i małym ekranie w doskonałej jakości i nowej, atrakcyjnej formie – bliskiej oczekiwaniom współczesnego widza. Pieczołowicie odrestaurowany film został na nowo zmontowany pod nadzorem artystycznym Jerzego Hoffmana i Jerzego Wójcika. Pod opieką reżysera powstała wersja filmu o zdynamizowanej narracji, trwająca 185 min.

Zobacz zwiastun:

Kto zajął się montażem filmu "Potop Redivivus"?

Montażu dokonał ceniony montażysta Marcin Kot Bastkowski, współpracownik Jerzego Hoffmana przy „Ogniem i mieczem” (nagroda za montaż na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, 1999) oraz przy filmie „1920 Bitwa Warszawska” (nominacja do Orła – Polskiej Nagrody Filmowej – za montaż, 2012).

Montażysta tak mówi o pracy nad tym projektem: "To była niesamowita przygoda. Jak usunąć ponad dwie godziny filmu tak, by nic nie stracił na wartości, by nadal porywał jak oryginał w chwili premiery? Musieliśmy usunąć pewne wątki, inne skrócić, pewne sceny wyciąć, inne przestawić, by wszystko harmonizowało ze sobą. Miałem ogromną swobodę, ale Jerzy Hoffman nie raz mnie zaskoczył, wskazując alternatywne rozwiązania". Film zatem jest mocno skrócony, ale nadal zachowuje najważniejsze wartości i wciągającą fabułę.



Instytucje wspierające finansowo projekt

"Potop Redivivus" to projekt Repozytorium Cyfrowego Filmoteki Narodowej, który powstał dzięki finansowemu wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



