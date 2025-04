W dniach 15-20 września odbędzie się w Gdyni festiwal filmów fabularnych. Gdynia gości najlepszych twórców polskiego kina już po raz 25. Sam festiwal ma dłuższą tradycję, pierwszą nagrodę wręczono w 1974 roku, ale do 1986 roku festiwal filmowy odbywał się w Gdańsku.

Kto jest nominowany do Złotych Lwów 2014?

W tym roku o Złote Lwy walczyło 31 filmów. Ostatecznie wybrano 13, które są nominowane do nagrody głównej. Sześć z nich to premiery. Wśród nominowanych filmów znalazły się także debiuty. Oto lista pretendujących do Złotych Lwów 2014:

"Bogowie" - reż. Łukasz Palkowski

- reż. Łukasz Palkowski "Fotograf" - reż. Waldemar Krzystek

- reż. Waldemar Krzystek "Hardkor Disko" - reż. Krzysztof Skonieczny

- reż. Krzysztof Skonieczny "Jack Strong" - reż. Władysław Pasikowski

- reż. Władysław Pasikowski "Jeziorak" - reż. Michał Otłowski

- reż. Michał Otłowski "Kebab i horoskop" - reż. Grzegorz Jaroszuk

- reż. Grzegorz Jaroszuk "Miasto 44" - reż. Jan Komasa

- reż. Jan Komasa "Obietnica" - reż. Anna Kazejak

- reż. Anna Kazejak "Obywatel" - reż. Jerzy Stuhr

- reż. Jerzy Stuhr "Onirica - Psie Pole" - reż. Lech Majewski

- reż. Lech Majewski "Pod mocnym aniołem" - reż. Wojciech Smarzowski

- reż. Wojciech Smarzowski "Sąsiady" - reż. Grzegorz Królikiewicz

- reż. Grzegorz Królikiewicz "Zbliżenia" - reż. Magdalena Piekorz

Przypominamy, że dwa z nich pojawią się także na Festiwalu Filmowym w Montrealu. Liczymy na to, że i tam "Jack Strong" Władysława Pasikowskiego oraz "Onirica - Psie Pole" Lecha Majewskiego, bo o nich mowa, zdobędą uznanie widzów i jury.

Oprócz rywalizacji w konkursie głównym, organizatorzy festiwalu wybrali też kilka innych filmów i przydzielili je do odpowiednich sekcji konkursowych.

Nominowani w sekcji "Czysta klasyka"

O nagrodę główną walczą filmy, które powstały w 2014 roku. W sekcji "Czysta klasyka" natomiast znajdują się filmy starsze, które jednak przerobiono na cyfrową jakość. W tym roku nominowani w tej sekcji to:

„Kingsajz" - reż. Juliusz Machulski, 1987

- reż. Juliusz Machulski, 1987 „Konopielka" - reż. Witold Leszczyński, 1981

- reż. Witold Leszczyński, 1981 „Siekierezada" - reż. Witold Leszczyński, 1985

- reż. Witold Leszczyński, 1985 „Wielki Szu" - reż. Sylwester Chęciński, 1982

- reż. Sylwester Chęciński, 1982 „Zmruż oczy" - reż. Andrzej Jakimowski, 2003

- reż. Andrzej Jakimowski, 2003 „Żywot Mateusza" - reż. Witold Leszczyński, 1967



Nominowani w sekcji "Inne spojrzenie"

Jest to nowa sekcja,która powstała w miejsce "Panoramy". Wśród nominowanych filmów w tej sekcji znajdują się produkcje eksperymentalne, będące na pograniczu gatunków, takie jak:

"Arbiter uwagi" - reż. Jakub Polakowski

- reż. Jakub Polakowski „Heavy Mental" - reż. Sebastian Buttny

- reż. Sebastian Buttny „Małe stłuczki" - reż. Aleksandra Gowin, Ireneusz Grzyb

- reż. Aleksandra Gowin, Ireneusz Grzyb „Polskie gówno" - reż. Grzegorz Jankowski

