Książki Daphne Rose Kingmy to światowe bestsellery. Do tej pory wydała ich 13 i wszystkie cieszyły się ogromną popularnością na całym świecie. W sumie zostały przetłumaczone na 15 języków i sprzedały się w ponad milionie egzemplarzy!

Jeśli zatem jeszcze nie sięgnęłaś po żadną książkę tej autorki, czas to zmienić. Możesz np. wybrać "Dziesięć rzeczy, które powinniście zrobić, gdy życie wam się rozpada". Poradnik będzie dostępny w polskich księgarniach już 27 kwietnia.

Ta książka nie jest dla mięczaków. Nie podpowie, jak radzić sobie ze zwykłymi kłopotami dnia codziennego – spóźnieniem na pociąg, czy samolot, przez co wali się precyzyjny plan dnia, nowymi zmarszczkami na twarzy, czy po prostu złym dniem. Jej celem jest pomóc wszystkim tym, którzy borykają się z prawdziwymi problemami, znaleźć sposób wyjścia na prostą.

Pewnego ranka, blisko końca, gdy lekarz przyszedł sprawdzić, jak się ma, mój ojciec niespodziewanie podniósł się z trudem na łóżku. „Ponieważ powiedział mi pan kilka dni temu, że za kilka dni zapadnę w śpiączkę – odezwał się do doktora – chciałbym skorzystać z okazji i podziękować za wszystko, co pan dla mnie zrobił w czasie tych ostatnich dni”. Lekarz stracił nad sobą panowanie i po policzkach popłynęły mu łzy. Ojciec podziękował mu za to, że został lekarzem, za to, że ma odwagę leczyć ludzi śmiertelnie chorych, za to, że był bezpośredni i szczery w rozmowach z nim – oraz z nami, jego rodziną – o postępie i etapach jego choroby, i za to, że był tak łagodny i konsekwentny w swojej trosce.