My kobiety tak mamy - staramy się dbać o wszystkich wokół, zapominając przy tym nieraz o nas samych... A przecież powinnyśmy być dobre przede wszystkim dla siebie. Odrobina egoizmu jest jak najbardziej wskazana! Ale... jak zacząć być dla siebie dobrą? Nie wiesz? Sięgnij po nowy poradnik Patrycji Załug, w którym znajdziesz mnóstwo cenny wskazówek. Książka "100 pomysłów jak być dla siebie dobrą" jest już w sprzedaży!

W poradniku „100 pomysłów jak być dla siebie dobrą” Patrycja Załug dzieli się sprawdzonymi pomysłami, jak stać się bardziej uważną i otwartą na własne potrzeby. W książce zawarte są inspirujące porady, które pozwolą w pełni cieszyć się życiem i umiejętnie dbać o siebie, a także uwolnić się od niesłużących nawyków i poczucia winy, gdy skupiamy uwagę na sobie.

Autorka przytacza prawdziwe historie kobiet, które stanowią motywację do mądrej troski o siebie, a także zamieszcza praktyczne ćwiczenia i zadania coachingowe, które pomogą czytelniczkom w lepszym poznaniu i zrozumieniu samej siebie.

"100 pomysłów jak być dobrą dla siebie” to tak naprawdę zaproszenie, by lepiej poznać siebie. By z większą troską przyjrzeć się własnym emocjom, odczuciom, ale też często skrywanym potrzebom czy marzeniom. W codziennym zagonieniu - i przy tak wielu obowiązkach, jakie mają współczesne kobiety - najłatwiej jest zrezygnować z siebie. Tymczasem tylko my same możemy w pełni o siebie zadbać i dzięki temu stać się szczęśliwsze, bardziej spełnione i radosne.