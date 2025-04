10 z 23

Małgorzata Musierowicz Kwiat kalafiora

Pomimo że Małgorzata Musierowicz pisze książki dla nastolatek, seria Jeżycjada to cykl, który wywarł na mnie naprawdę silny wpływ. Pierwszy raz przeczytałam go chyba jako jedenastolatka, a następnie co jakiś czas powracałam do całej sagi. Ostatni raz odświeżyłam ją w zeszłym roku i pasjonowała mnie tak samo, jak za pierwszym razem. Może to dziecinne, ale...

- Weronika, redaktor działów Dom i Przepisy