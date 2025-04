Czytelnictwo w Polsce od lat jest na zatrważająco niskim poziomie. Biblioteka Narodowa przeprowadza w związku z tym badania sprawdzające, ile faktycznie książek rocznie czytamy. Z ostatniego raportu biblioteki wynika, że ponad 60 proc. Polaków rocznie nie czyta nawet jednej książki! Wydaje się to zupełnie niezrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, ile zalet przynosi dla naszego zdrowia codzienna lektura.

Dlaczego Polacy nie czytają?

Wymówek jest wiele, a najważniejsza oczywiście to taka, że na czytanie nie starcza nam już po prostu czasu. Ciekawe dlaczego tak jest, że często właśnie na te rzeczy, które dają nam największe korzyści, brak nam w życiu czasu, a jednocześnie marnujemy je go na coś zupełnie nieistotnego... Co do braku czytelnictwa w Polsce, przyczyn takiego stanu dopatruje się w braku nawyku czytania. Czytamy w szkołach z przymusu, nierzadko nudne lektury, a po wyrwaniu się z systemu edukacji na książki już nie chcemy nawet patrzeć.

Warto jak najszybciej zmienić taką postawę, ponieważ czytanie przynosi nam mnóstwo korzyści.

Zalety czytania książek:

Sprawniejsze działanie mózgu nawet do późnej starości.

nawet do późnej starości. Ograniczenie skutków Alzheimera - osoby, które wciąż trenują mózg poprzez m.in. czytanie, są dwa razy mniej narażone na powstanie choroby w stosunku do osób, które spędzają wolny czas na leniwym siedzeniu przed telewizorem.

- osoby, które wciąż trenują mózg poprzez m.in. czytanie, są dwa razy mniej narażone na powstanie choroby w stosunku do osób, które spędzają wolny czas na leniwym siedzeniu przed telewizorem. Nabywanie wciąż bogatszego słownictwa .

. Bardziej umiejętne i precyzyjne wyrażanie własnych myśli - jeżeli zatem masz problemy z tym, żeby inni zrozumieli, o co dokładnie ci chodzi, zastanów się, ile książek rocznie czytasz.

- jeżeli zatem masz problemy z tym, żeby inni zrozumieli, o co dokładnie ci chodzi, zastanów się, ile książek rocznie czytasz. Zdobywanie wiedzy o świecie i różnych dziedzinach życia.

i różnych dziedzinach życia. Doskonały sposób na odreagowanie codziennego stresu - według badań już 6 minut czytania powoduje obniżenie naszego pulsu i rozluźnienie mięśni. Relaks z czytania osiągamy zatem szybciej niż ze słuchania ulubionej muzyki lub wypicia kubka herbaty.

Dzień Księgarza - sięgnij po książkę

13 grudnia obchodzony jest ogólnopolski Dzień Księgarza. Jest on ustanowiony m.in. po to, by zachęcić nas do czytania i przypomnieć o tym, jak zbawienny wpływ na nasze zdrowie może mieć choćby chwila spędzona na lekturze. Pamiętajmy jednak, że tak jak we wszystkim, ważna jest systematyczność i konsekwencja. Niech czytanie stanie się pasją i przygodą, a nie przykrym obowiązkiem.

Dobra lektura to także znakomity prezent gwiazdkowy. Może stanowić doskonały pretekst do tego, by rozpocząć fascynującą przygodę z książką.

