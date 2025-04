Twoja firma odnosi sukcesy? Czas na to, by inni dostrzegli twoje zasługi! Ruszył nabór do Plebiscytu Lady Business Awards 2018. Lady Business Club Business Woman Foundation nagrodzi ponadprzeciętne kobiety biznesu. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września. W konkursie zostaną wyłonione i nagrodzone kobiety prowadzące z sukcesem firmę od co najmniej 5 lat.

Lady Business Club Business Woman Foundation – pierwsza taka fundacja dla kobiet biznesu

Lady Business Club Business Woman Foundation to organizacja powstała w 2011 roku, jako Lady Business Club. Klub integruje i promuje kobiece biznesy, a przy tym obejmuje je profesjonalnym wsparciem, by firma zarządzana była jeszcze bardziej efektywnie. Organizacja pomaga także budować markę i wizerunek.

Od początku swojej działalności organizuje konferencje, warsztaty, spotkania biznesowe, a także brainstormy i sesje networkingowe.

Główna myśl fundacji brzmi: „Promuj siebie i swoją firmę”. Oprócz tego prowadzi liczne projekty edukacyjne, w tym e- booki z zakresu prowadzenia własnej firmy oraz prezentujące historie kobiet biznesu.

Dodatkowo promuje polskie kobiety sukcesu – także poza granicami kraju, umożliwiając i wspierając wymianę wiedzy i doświadczeń z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami.

Plebiscyt Lady Business Awards 2018 – misja

Plebiscyt Lady Business Awards 2018 jest już drugą edycją konkursu. Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbędzie się 26 października w Warszawie.

Emilia Bartosiewicz, Prezes i założycielka Lady Business Club Business Woman Foundation mówi:

Zapraszam do udziału kobiety, które pragną pochwalić się swoimi sukcesami zawodowymi, wypromować swoje firmy i dołączyć do przedsiębiorczych kobiet będących inspiracją dla innych. Chcemy, aby ich wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości został doceniony i aby nagroda zachęciła je do mówienia o swoich dokonaniach w Polsce i za granicą.

Głównym założeniem plebiscytu jest właśnie uhonorowanie tych kobiet, których dorobek i postawa budują potężne filary polskiego biznesu.

Plebiscyt – zasady uczestnictwa

Do konkursu może zgłosić się każda kobieta, prowadząca własną firmę, która spełnia kilka warunków:

istnieje na rynku nieprzerwanie od minimum 5 lat

zatrudnia przynajmniej 2 pracowników na etat bądź umowę o współpracy

ma na koncie wybitne osiągnięcia – pozycję, rozpoznawalność marki, świetne wyniki sprzedażowe, nagrody, certyfikaty

realizuje projektów społecznej odpowiedzialności biznesu

angażuje się w działalność prospołeczną i charytatywną

cieszy się nieposzlakowaną opinią na rynku.

Jeśli twój biznes spełnia te warunki – zgłoś się do 30 września poprzez stronę www.ladybusinessawards.pl.

W Kapitule zasiądą wyjątkowe osobowości świata biznesu:

Jaga Hupało (marka Jaga Hupało Born to Create)

Jolanta Zwolińska (twórczyni marek Dermika i Soraya, obecnie Yonelle)

Barbara Chweściuk (marka Bialcon, Pałac w Cieleśnicy oraz Manufaktury Cieleśnic)

Maria Olsson (marka Maria Olsson Konsult w Szwecji).

Do tej listy dołączą jeszcze inne wybitne nazwiska – organizatorzy ujawnią je już niebawem!

W uroczystości podsumowującej konkurs, 26 października, wezmą udział między innymi polskie kobiety biznesu, członkinie Lady Business Club, a także dotychczasowi prelegenci konferencji organizowanych przez organizatora.

Partnerem wydarzenia będą zarówno polskie, jak i międzynarodowe organizacje branżowe. Wydarzenie objęte będzie patronatem medialnym przez:

Rzeczpospolitą

Rp.pl

RMF Classic

Biznes Musi Sprzedawać

Marketing dla Ciebie

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Świadomi w Biznesie

Business Lady Club w Bułgarii

Luxembourgh – Poland Business Club

Polski Klub Biznesu w Portugalii

Polish Business House

Polski Klub Biznesu w Rosji,

a także wielu innych partnerów z Polski i zagranicy. Nie może cię tam zabraknąć!

