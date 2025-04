Jeśli zastanawiasz się, co jest lepsze - praca na etacie czy prowadzenie własnej działalności, koniecznie poznaj zalety tej drugiej formy działalności zarobkowej. Praca na etacie może być spokojniejsza i mniej angażująca, ale nie daje też tyle satysfakcji, a czasami również zarobków. Przeczytaj!

Zalety prowadzenia własnej firmy

1. Brak rutyny

Zwykle pracując na etat, każdy twój dzień wygląda podobnie. Wstajesz o tej samej godzinie, jedziesz do pracy tą samą trasą, pracujesz tyle samo czasu, wracasz do domu o podobnej porze, wieczory też masz jakoś na cały tydzień zaplanowane. Bezpiecznie... i nudnie. Taka rutyna nie grozi ci, gdy będziesz prowadzić własną działalność. Tu każdy dzień może być zupełnie inny.

2. Wyższe zarobki

Nie jest to oczywiście gwarantowane, ale są duże szanse, że jeśli biznes się powiedzie, będzie bardziej dochodowy, niż dotychczasowa praca u kogoś w firmie.

3. Brak kontroli szefa

Sama sobie będziesz szefem. To od ciebie będzie zależało, jak firma się rozwinie, w co zainwestujesz, na co będziesz kładła największy nacisk. Owszem, jest to odpowiedzialne, ale jakie motywujące i satysfakcjonujące.

4. Możliwość zarządzania zespołem

Jeśli działalność odpowiednio się rozwinie, będziesz mogła zbudować swój zespół pracowników i to od ciebie będzie zależało, kto dołączy do ich grona.

5. Praca dla siebie, a nie dla kogoś

Pracując nawet w świetnej firmie na etacie można mieć poczucie wykorzystywania. Wiadome jest, że największe zyski i tak idą dla właściciela czy prezesa. Posiadając własną działalność, będziesz niezależna i będziesz mogła sama zarządzać wszystkimi zyskami.

6. Duża elastyczność

Przedsiębiorca nie musi brać dnia urlopu, jeśli chce załatwić coś w urzędzie lub wyjechać na przedłużony weekend. Sama regulujesz swój plan dnia. Możesz czasami pracować więcej, a czasami wcale, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie musisz też każdego dnia przebywać w jednym miejscu pracy.

7. Samorealizacja w tych dziedzinach, w których jest się najlepszym

Efekty, jakie daje prowadzenie własnej firmy, są najlepszym motywatorem do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Można zatem rozwijać się w tych sferach, w których jest się rzeczywiście najlepszym.

