Już 14-15 sierpnia w pięknej mazurskiej scenerii odbędzie się Olsztyn Green Festival, na którym już tradycyjnie pojawią się gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a publika wygodnie rozłoży się nad brzegiem jeziora. Czy warto? Przeczytaj!

Green Olsztyn Festival: w zgodzie z naturą

Po sukcesie zeszłorocznego festiwalu zadecydowano, by w tym roku umieścić scenę na zmodernizowanej plaży miejskiej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie. Bajkowa sceneria i bliskość natury to idelna przestrzeń do smakowania wybornej muzyki. Podczas 2 festiwalowych dni na scenie pojawią się: Fisz Emade Tworzywo, Skubas, Maria Peszek, Natalia Przybysz, Curly Heads, Kamp!, Pablopavo i Ludziki, Anita Lipnicka, Julia Marcell i inni.



Festiwal w stylu slow

W trakcie tego specjalnego weekendu dni nie zabraknie stref eko z leżakami lub kocami do relaksu, warsztatów i wykładów na temat podstawowych zasad ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz recyclingu. Brzmi ciekawie, prwda? Organizatorzy, zgodnie z hasłem "Masz Zielone Pojęcie", postawili na powrót do prostych aktywacji przy planszówkach, bierkach, boulach, czy kapslach. Niektóre z tych gier, na przykład jenga, pojawią się w wersji XXL. To nie lada gratka dla fanów takiej rozrywki.

Gdzie, kiedy i za ile Olsztyn Green Festival

Bilety i karnety na Olsztyn Green Festival 2015 są już w dostępne sprzedaży za pośrednictwem strony ebilet.pl. Karnety kupić można w cenie 40 zł (45 zł w dniu imprezy), bilety jednodniowe po 25 zł (30 zł w dniu imprezy). Dla dzieci do 12 lat wstęp będzie bezpłatny. Obecność obowiązkowa!

