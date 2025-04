Hugh Grant, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Liam Neeson... Wracają w drugiej części "To właśnie miłość", o której pisałyśmy kilka miesięcy temu!

Reklama

Będzie druga część "To właśnie miłość", ale jest jedno "ale"

Sequel "To właśnie miłość" pojawi się na kanale BBC One 24 marca! Możemy obejrzeć nowy zwiastun tej krótkometrażówki przygotowanej specjalnie na "Red Nose Day". Jest to dzień, w którym Amerykanie zakładają czerwone nosy i zbierają pieniądze na potrzebujące dzieci poprzez przeróżne aukcje i sprzedaże, np. ciast.

"To właśnie miłość 2": szkoda, że takie krótkie!

Mimo że film ma być krótki, to budzi ogromne zainteresowanie. Co roku masowo oglądamy "Love Actually" w sieci czy na DVD i nie mamy dość. Sequel to zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Twórca oryginału, Richard Curtis, często był pytany o to, czy zamierza kontynuować dzieło. Postanowił odpowiedzieć na te oczekiwania i ogłosił właśnie, że przymierza się do zrealizowania drugiej części. Kontynuacja fabuły ma mieć niestety tylko 10 minut:

Kto zestarzał się najbardziej, a po kim nie widać upływu czasu?

Reklama

Olivia Olson, śpiewająca gwiazda "Love Actually" jest teraz piękną kobietą!