Niektórzy upatrują w nim feministyczną kopię, inni widzą w „Ocean's 8” szansę na rozwój kina akcji w damskiej wersji. Poznajcie mocne kino w żeńskim wydaniu z gwiazdorską obsadą.

Reklama

Tym razem do akcji wkraczają kobiety z Sandrą Bullock na czele

Nie ma tu taniego epatowania seksualnością, tandetnych zagrywek czy przeciętnego scenariusza. Wygląda na to, „Ocean's 8” jest tym, o czym marzyły kobiety: żeńską wersją filmów, które do tej pory były męską domeną. Bohaterki Ocean’s 8 to absolutna śmietanka Hollywood. O czym jest film? Siostra Danny'ego Ocean (George Clooney) wychodzi na zwolnienie warunkowe, ale wcale nie zamierza zrezygnować z dotychczasowego zajęcia, czyli brawurowych napadów. Do kolejnego ma dojść w Nowym Jorku, ale w grę nie wchodzi tylko zysk materialny, a także zemsta - mówiąc w kilku słowach.

To, co jest warte uwagi, to skupienie się na kreśleniu postaci kobiecych z rozmachem i zapałem, a nie z litości i przez okulary stereotypów. Filmy poświęcone kobiecym postaciom to wciąż obrazy bazujące na urodzie, wdzięku, talii osy aktorek. Takich filmów potrzebuje kino i kobiety. Tytułową ósemkę oszustek tworzą: Sandra Bullock, Mindy Kaling, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Awkwafina, Sarah Paulson oraz Helena Bonham Carter.

Uwierzcie, że to lepsze od „Kobiet Mafii”

Filmy gangsterskie mają się coraz lepiej, o czym świadczy popularność produkcji Vegi. W styczniu na ekranach pojawią się „Kobiety mafii”, inspirowane prawdziwymi historiami, które Vega wyssał od mokotowskiego gangu. Jest wulgarny, ostry i... zapewne będzie kolejnym kinowym box office'em.

Film „Ocean's 8” trafi do kin 8 czerwca 2018 roku.

Reklama

Zobacz także:

6 filmów 2018 roku, które mogą być hitami

Kontrowersyjne i... zapadające w pamięć. Oto 9 najlepszych scen seksu w historii kina!