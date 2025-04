Ruszyły zdjęcia do najnowszego filmu Dariusza Gajewskiego „Obce Niebo”, reżysera kultowej „Warszawy”. Scenariusz tego thrillera psychologicznego został oparty na kilku prawdziwych historiach, które wydarzyły się w krajach skandynawskich. Do udziału w filmie zostały zaproszone wielkie gwiazdy polskiego i szwedzkiego kina: Agnieszka Grochowska, Bartłomiej Topa, Ewa Fröling - znana m.in. z roli Emelie w dramacie Ingmara Bergmana „Fanny i Alexander” oraz Per Morberg, który pojawił się w serialu telewizyjnym o Kurcie Wallanderze. W jednej z głównych ról wystąpiła debiutująca na dużym ekranie Basia Kubiak. Premiera kinowa została zaplanowana na 2015 rok.

Reklama

Zobacz też:

Film "Magia w blasku księżyca"

Kontrowersyjna wystawa w holenderskim muzeum

Nowa powieść Izabeli Sowy