W tym miesiącu w drogeriach zaroi się od pielęgnacyjnych nowości do włosów. Obok nich pojawią się również wodoodporne tusze - dla nas to najważniejszy kosmetyk wakacyjnego looku, lakiery do paznokci nadające efekt neoprenu, lekkie podkłady i błyszczyki w soczystych kolorach.

Nowości kosmetyczne na lipiec 2015

Polecamy szczególnie dwie nowości marki Klorane - jedna nawilża i odżywia włosy, a druga dba o to by było zdrowe i gęste. Warto wypróbować również maskarę do brwi i najnowszy podkład marki Max Factor. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej nowości!

