6 z 7

Poltergeist

Rodzina z 3 dzieci przeprowadza się na spokojne przedmieścia, do pozornie zwykłego domu, który stopniowo zaczyna odkrywać swą mroczną tajemnicę. Kolejne niepokojące znaki stają się zaproszeniem do rzeczywistości dużo bardziej przerażającej niż najgorszy sen. Związany z domem duch wykorzystuje przeciwko rodzinie jej największe lęki i porywa najmłodszą córkę do równoległego świata. Ostateczna konfrontacja z potężnym poltergeistem wydaje się z góry przegrana. Aby go pokonać, bohaterowie będą musieli zrozumieć naturę zła, z którym mają do czynienia. Czy wezwany na pomoc egzorcysta ocali rodzinę, zanim będzie za późno?

Reżyseria: Gil Kenan

Scenariusz: David Lindsay-Abaire

Gatunek: Horror

Produkcja: USA