Oficjalnie 1 grudnia można rozpocząć maraton filmów świątecznych, choć na platformach streamingowych czerwono-zielone okładki filmów wyświetlają się już w listopadzie. Jakie nowości świąteczne będą wprawiać nas w bożonarodzeniowy nastrój?

Jeśli chodzi o telewizyjne hity, to tradycyjnie pojawią się w okolicach 24 grudnia. Warto zapoznać się z listą 7 najlepszych filmów na Boże Narodzenie, ale oprócz dobrze znanych i popularnych produkcji, co roku powstają filmy świąteczne. Jako konsumenci chętniej sięgamy po nieokraszone reklamami filmy na Netfliksie, HBO czy innych serwisach streamingowych, niż po telewizyjne klasyki.

Najpopularniejsze filmy świąteczne dostępne na Netfliksie, to „Świąteczny książę” z 2017 roku. W 2018 prawdziwe oblężenie przeżyła „Zamiana z księżniczką”. W 2019 roku pojawiło się „W śnieżną noc”, a w 2020 - figlarne „Randki od święta”, „ romantyczne „Prezenty z nieba” czy druga odsłona filmu „Zamiana z księżniczką”. A jak sprawy się mają w tym roku?

Pierwsza odsłona filmu zyskała miano świątecznej perełki Netfliksa. Na filmowej choince wśród cukierkowych nowości, z pewnością zawisłaby obok gwiazdy na szczycie. Nic więc dziwnego, że serwis VOD błyskawicznie zamówił kolejną część filmu z Vanessą Hudgens, czekając na kolejne sukcesy.

W tym roku trzecia część tej historii miała swoją premierę już 18 listopada. Naszym zdaniem to nieco za wcześnie - warto serwować takie komedie jak ciepłą szarlotkę, czyli konsumować ją o właściwej porze, a nie potem odgrzewać.

Tym razem Królowa Margaret i księżniczka Stacy są zmuszone poprosić o pomoc sobowtórkę Stacy o pomoc. Zniknęła relikwia i tylko ona może podjąć się próby jej odnalezienia. Dziewczyna łączy więc siły ze swoim eks, a między parą z miejsca zaczyna znowu iskrzyć. Co z tego wyniknie?

Pierwsza część to opowieść o chłopcu, który nie lubi Bożego Narodzenia. Kiedy jego dziadka dopada choroba, nienawidzący świąt bohater poznaje magiczne dziedzictwo swojej rodziny i dowiaduje się, że tylko on może uratować Boże Narodzenie.

W drugiej części Jules już pogodzony z tradycją świąt, zaczyna angażować się w cały rodzinny proceder i familijny biznes. Nieoczekiwanie dostaje jednak list, który determinuje bieg rzeczy.

„Rodzina Clausów” (obie części) to ciepła opowieść o więzach, relacjach i wartościach. Warto obejrzeć z najmłodszymi widzami.

5 listopada na małym ekranie miała swoją premierę komedia romantyczna o niespodziance ze świętami w tle. Natalie nie ma szczęścia w miłości, ale nie traci wiary w odnalezienie tego jedynego: zakochuje się w chłopaku ze Wschodniego Wybrzeża, którego poznała w aplikacji randkowej, i postanawia zrobić mu niespodziankę, przylatując do niego na święta. Co z tego wyniknie? To dopiero początek opowieści.

Nastoletni Nikolas wyrusza na zaśnieżoną Północ, aby odnaleźć swojego ojca. Towarzyszą mu uparty renifer i udomowiona myszka co sprawia, że film jest momentami bardzo zabawny, figlarny i wzruszający. Nikolas znajduje swoje przeznaczenie, a sam przekaz fabularny jest wartościowy i cenny: film opowiada o dobru, poszukiwaniu lepszego jutra i przyjaźni. Całości towarzyszy piękna muzyka i zdjęcia.

Niepozorny film o baśniowym zabarwieniu, wyróżnia się na tle innych doborową obsadą. Uwagę przykuwają takie nazwiska, jak Maggie Smith czy Michiel Huisman. Oglądając go można odnieść wrażenie, że nieco nawiązuje klimatem do „Opowieści z Narnii”.

Według recenzentów ta nowość świąteczna nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale umieszczam ją w zestawieniu właśnie dlatego - święta to tych kilka dni w roku, kiedy można na chwilę oderwać się od prozy życia i zanurzyć w bajkowej, fikcyjnej opowieści.

Na pierwszym planie widzimy pisarkę, która ucieka do baśniowego zamku od afery - na miejscu zastaje szorstkiego właściciela, z którym nie mogą przez długi czas dojść do porozumienia. Finał tej świątecznej komedii romantycznej jest przewidywalny - ale umówmy się, czy to w ogóle ma znaczenie? ;)

