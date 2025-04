Jesteście ciekawe, jakie nowości książkowe pokażą się na półkach w księgarniach? Jest kilka tytułów, które absolutnie zawróciły nam głowę!

Premiery książkowe na luty

Co prawda nie musicie szukać ciekawych książek wśród nowości, ale zakladamy, że lubicie wiedzieć, co w trawie piszczy! Czytelniczy misz-masz znajdziecie w naszej galerii propozycji książek, które będą miały swoje premiery w nadchodzącym miesiącu. Na co czekamy, a co już miałyśmy w rękach i szczerze polecamy?

Ze swojej strony gorąco polecam książkę, która umili wam codzienną podróż komunikacją miejską. Szczerze powiedziawszy nie lubię, kiedy anonimowi obserwatorzy widzą, jaką książkę czytam i oceniają ją po odkładce. "Na pewno jakiś romans"- mogli pomyśleć, kiedy widzieli w moich rękach "Ona & on" Marka Levy'ego. A ja po prostu nie mogłam się od niej oderwać!

Z niecierpliwością czekamy na premiery wydawnictwa Edipresse Książki. Jak co miesiąc nowości zaskakują nas pozytywnie pod każdym względem. "Soki i koktajle świata" Beaty Pawlikowskiej, jako fanka kulinarnych eksperymentów i kolekcjonerka książek kucharskich, muszę mieć na swojej półce!

Sprawdźcie, jakie nowości książkowe pojawią się w lutym!

