"Nie igraj ze mną" to nowa, erotyczna powieści autorki Sylvi Day, amerykańskiej pisarki japońskiego pochodzenia. Pisarka jest autorką szesnastu powieści tłumaczonych na prawie czterdzieści języków, które rozeszły się w kilkumilionowych nakładach.

"Nie igraj ze mną" - o książce

Marguerite po latach pobytu w Polsce u boku męża dyplomaty odwiedza rodzinny Paryż. To tu porzuciła niegdyś swoją prawdziwą miłość. Powrót do miejsca, w którym zmierzy się z przeszłością, zmieni życie nie tylko jej, ale całej rodziny. Jej piękna córka Lynette spotyka Simona Quinna, szpiega i znanego uwodziciela. Pierwszy raz odkąd straciła ukochaną siostrę bliźniaczkę czuje, że życie wciąż może mieć smak, a krew zaczyna szybciej krążyć. Kiedy Quinn wspomina przy niej imię jej zmarłej siostry, Lysette, znajomość z Simonem zaczyna mieć dla niej jeszcze większe znaczenie.

Quinn potrafi zdobyć każdą kobietę, jakiej zapragnie, ale wybiera tylko te, które godzą się na jego zasady gry – żadnych zobowiązań. Do tej pory miłość była dla niego tylko zabawą, wyrachowaną grą, ale kiedy poznaje siostrę bliźniaczkę Lysette – Lynette – całkowicie zatraca się w ogniu namiętności. Mimo że rodzinna tajemnica może ściągnąć na Simona poważne kłopoty, nie opiera się słodkiej pokusie. Namiętność, która ich połączyła, doprowadzi do wyjawienia rodzinnych sekretów i politycznych zależności, odkryje ambicje i żądze, od których zależy życie wielu osób.

Sylvia Day - o autorce

Zanim została bestsellerową autorką, imała się najróżniejszych zajęć – od pracownika parku rozrywki po tłumacza języka rosyjskiego dla amerykańskiego wywiadu. Została nominowana do nagrody Goodreads dla Najlepszego Autora i została wyróżniona nagrodą Amazon Best of the Year największej księgarni Amazon.com w kategorii romans. Zdobyła nagrodę RT Book Reviews i była dwukrotnie nominowana do prestiżowej nagrody Romance Writers amerykańskiego stowarzyszenia RITA. Obecnie jest prezesem Romance Writers of America, organizacji zrzeszającej ponad 10 000 pisarzy.

