Oficjalna premiera filmu "Nowe oblicze Greya" jest zaplanowana na Walentynki 2018. Twórcy filmu nagrali już cały obraz, a w internecie już od miesięcy pojawiały się skrawki zdjęć i wideo z planu. Zobaczcie oficjalny zwiastun, a w nim Anastasię w sukni ślubnej! Coś czujemy, że zakochacie się w tym modelu.

Zdjęcia, ciekawostki i wideo... wszystko, co warto wiedzieć o Greyu!

"Nowe oblicze Greya" to zakończenie trylogii losów Any i Christiana. Zdjęcia do filmu były realizowane w Kanadzie oraz we Francji. Dakota Johnson w wywiadach nie omieszkała raz czy dwa wspomnieć, że wszyscy chcieli już skończyć ten film, bo po ponad 6 miesiącach pracy na planie byli bardzo zmęczeni. Aktorzy przy okazji promocji filmu "Ciemniejsza strona Greya" zaprzeczali, by mieli siebie dość: podkreślali, że bardzo się do siebie zbliżyli. Hm... Gdzie leży prawda? Tego pewnie się nie dowiemy, ale ważne, co zobaczymy na własne oczy, a jest je czym nacieszyć. Suknia ślubna Anastasii to zapewne marzenie wielu kobiet.

,,Nowe oblicze Greya'' - suknia ślubna Anastasii

Doskonale wiemy, że każda fanka filmu z niecierpliwością oczekuje zdjęć bohaterki w sukni ślubnej. To jeden z najbardziej ekscytujących momentów, ale producenci postanowili zdradzić więcej, niż by się im opłacało! Oprócz znamiennego zakładania obrączki widać suknię ślubną - długą, koronkową, którą dostrzeżemy na plakatach promujących film. Wygląda zniewalająco!

Nowa twarz Greya?

Mimo pięknego ślubu, związek tych dwojga przejdzie najtrudniejszą próbę. W najnowszej części zobaczymy nie tylko sielankę nowożeńców, podróż poślubną czy igraszki kochanków. Wieści o ciąży bohaterki mogą zrujnować ich wizje związku...

– Jestem w ciąży.

Jego spojrzenie staje się lodowate.

– Zastrzyk? – warczy.

Cholera.

– Zapomniałaś o zastrzyku?

Patrzę na niego, nie potrafiąc wydobyć z siebie głosu. Kurwa, jest naprawdę wściekły.

– Chryste, Ana! – Uderza pięścią w stół, a ja aż podskakuję, po czym wstaje nagle, prawie przewracając krzesło. – Masz jedną rzecz do zapamiętania, jedną rzecz! Cholera! Nie wierzę. Jak mogłaś być taka głupia?

Luksusowe wnętrza domu Greya z bliska

Wiemy jedno: czeka nas wiele emocji związanych z filmem. Wybieracie się na seans? Zostało mniej, niż pół roku!