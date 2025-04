Codziennie stawiasz przed sobą kolejne wyzwania, ale masz problem z ich realizacją? Myślisz, że nie udźwigniesz ciężaru zmiany? Nic z tych rzeczy, z myślnikiem Ewy Chodakowskiej przestaniesz się zastanawiać i zaczniesz działać. Jej najnowsza książka "Myślnik. Twój codzienny motywator" to idealna propozycja dla osób chcących osiągnąć wewnętrzny sukces.

Reklama

Czym jest "Myślnik..."?

Myślnik jest zbiorem pozytywnych przemyśleń, uniwersalnych rad oraz zadań do wykonania, które pomogą Ci nie tylko zrzucić zbędne kilogramy, ale zmotywują do zmiany życia na wielu płaszczyznach. Możesz być pewna, że ta książka zmotywuje każdego czytelnika do działania.

Reklama

Ewa Chodakowska i jej książka "Myślnik. Twój codzienny motywator"