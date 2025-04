Jak często spotykacie się ze ślepym wierzeniem w przesądy i ich "magiczną moc"? To one często determinują nasze wybory i powodują obawy! Dotyczą niemal każdej sfery życia, dlatego i my prezentujemy wam listę najpopularniejszych i niekiedy najgłupsze przesądy.

1. Nadepnij na zeszyt lub indeks

Jeśli zdarzyło ci się w szkole czy na studiach upuścić zeszyt lub indeks, to jeśli go nie przydepniesz, czeka cię edukacyjna porażka: słabe oceny albo nawet wylecenie ze studiów!

2. Czerwone nitka lub wstążka

O co chodzi z czerwonym kolorem? Według wyznawców kabały krąży przeświadczenie, że czerwona pętelka uchroni przed złą energią, tzw. złym okiem czy słowem. Ma ona zabezpieczyć przed rzuceniem uroku na dziecko (przywiązuje się do wózka), daną osobę (gwiazdy mają ją na nadgarstku, np. Kayah) czy... kwiatek - bo pochwalony i okraszony dobrym słowem (i zazdrością) może zmarnieć.

3. Nie kładź torebki na podłodze, bo pieniądze nie będą się ciebie trzymać

Nie ma co się łudzić, że niestawianie torebki na podłodze ochroni cię przed niskim stanem konta. Portfel na podłodze również zwiastuje, że "pieniądze nie będą się ciebie trzymać". Nikt jednak nie przyczepił się wkładania pieniędzy do skarpet, które w teorii przecież też mają kontakt z podłogą.

4. Wejdziesz w kupę? Narobi na ciebie ptak?

Teoretycznie to oznaka szczęścia i dobrobytu. Nawet w sennikach wyczytasz, że gdy śnią ci się odchody to znaczy, że będziesz miał duże dochody lub szczęście. Nie udowodniono skuteczności.

5. Czarny kot przebiegł ci drogę - co robić, jak żyć?

To jeden, obok piątku 13-go, z najpopularniejszych mitów i przesądów. Kotów jest cała masa i nie sposób nie natrafić na czarnego, który w danym momencie nie kręci się wokół ścieżki czy jezdni. Co wtedy? Nie, nie należy przyspieszać samochodem i go rozjechać, choć niektórzy i takie mają pomysły. Absurdalny przesąd o tym, że czarny kot przynosi pecha, był często okraszony antidotum w postaci zrobienia 3 kroków w tył, bo to uchroni nas od 7 lat nieszczęść. Ciekawe, czy te lata po czasie i liczbie kolejnych spotkań z czarnym kotem się sumują...

6. Noszenie łańcuszków i korali na szyi w ciąży

Jeśli spodziewasz się dziecka, to zdaniem znawczyń magii i zabobonów pod żadnym pozorem nie powinnaś nosić na szyi ozdób. Dlaczego? Podobno powoduje to nieszczęście, a dziecko owija pępowina na szyi. Jednak żaden lekarz nie potwierdza tej teorii.

7. Zbite lustro zwiastunem nieszczęść

Kto z nas nie zbił lusterka i nie zaznał nigdy jakiegoś mniejszego lub większego nieszczęścia? Ten przesąd jest tak odkrywczy jak fakt, że 100 procent ludzi, którzy piją wodę, umrą.

8. Biel wyłącznie dla panny młodej

Na ślubie i weselu pod żadnym pozorem nie decyduj się na kreację wbiałym kolorze - ten rzekomo jest zarezerwowany dla panny młodej i symbolizuje... niewinność. W XXI wieku ze świecą szukać niewinnych 30-latek, a które zakładają welony, wianki i białe suknie. Jedyne na co możesz się narazić, to krzywe spojrzenia babć i ciotek. Bo nie ma to znaczenia!

9. Gdy spadnie obrączka przed ślubem lub w trakcie...

... małżeństwo się nie uda! Uwaga, ale jest ratunek od nieszczęścia: gdy złoty krążek upadnie na podłogę, podnieść go może jedynie ksiądz! Tylko wtedy zła siła nie zawładnie waszym związkiem i nie dojdzie do rozstania. Osoby z Parkinsonem i te skrajnie zestresowane nie mają lekko!

10. Ślub tylko w miesiącu z "R" w środku

Rzekomo zawarcie małżeństwa jest zależne od jednej litery. Skąd takie założenie? Okazuje się, że na gruncie polskim pojawiło się to jako kalka z Hiszpanii. W tym gorcym kraju, kiedy to miesiące letnie nie pozwalały na zabawy, mieszkańcy po "obrobieniu się w polu" dopiero na jesieni mogli w praktyce zawierać związku małżeńskie i wyprawiać huczne imprezy. Tak się złożyło, tłumaczenia miesięcy, takich jak maj, czerwiec, lipiec i sierpień nie zawierają literek "R". Pozostałe, w podczas których odbywały się wesela, posiadają tę szczęsliwą literę. W Polsce uznano, że Hiszpanie zrezygnowali z tych letnich okresów właśnie ze względu na brak tego znaku alfabetu. Skutek? Sierpień, czerwiec i wrzesień są najbardziej obleganymi miesiącami ślubnymi.

11. Nóż spada na podłogę - będzie awantura

Jeśli chodzi o sztućce, to można utworzyć osobną publikację na temat zabobonów z nimi związanych. Dość zabawnym jest upadek noża na podłogę, bowiem oznacza on, że szykuje się... awantura! Najczęściej małżeńska. Co ciekawe, ten oto przesąd bardzo często się sprawdza. Kiedy kobieta wierzy, że upadek noża zwiastuje kłótnię... Sama ją inicjuje i szuka zaczepki. Siła sugestii czy zabobonu?

12. Wyszłaś i zapomniałaś czegoś? Wróć i usiądź!

Jeśli wychodząc z mieszkania zapomniałaś czegoś i musisz się wrócić, zaoewne twoja mama lub babcia od razu usadzi cię na krześle. Wówczas zostaniesz "zabezpieczona" przed pechem przez cały dzień! Nie wiadomo jednak, ile powinnaś siedzieć, ale w teorii przyjęto, aby liczyć do 10.

