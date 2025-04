2020 rok z pewnością zmienił sposób, w który konsumujemy filmy i seriale. Ze względu na pandemię koronawirusa, kina także w Polsce przez długi czas pozostawały zamknięte, a gdy już je otwarto, większość z nas nie miała głowy do tego, by spędzać tam wolny czas. Z tego powodu wiele premier przeniosło się do internetu i można było je oglądać na platformach streamingowych w domowym zaciszu.

Pandemia koronawirusa z pewnością nie była łaskawa dla branży filmowej. Ze względu na obostrzenia sanitarne i ograniczenia w podróżach, kręcenie filmów było znacznie utrudnione. Mimo to w 2021 roku pojawi się kilka produkcji, na które naprawdę warto czekać.

Najbardziej wyczekiwane premiery filmowe w 2021 roku

Już 2 kwietnia na ekrany trafi „Nie czas umierać”, czyli 25. film o przygodach agenta 007 i 5., w którym w rolę Jamesa Bonda wcielił się Daniel Craig. Tym razem szpieg w służbie Jej Królewskiej Mości, będzie miał za zadanie odbić porwanego naukowca z rąk złoczyńcy. Motyw przewodni tej części serii jest utworem młodej artystki Billie Eilish.

Na początku maja miłośnicy serii o Avengersach będą mieli okazję zobaczyć nowy film o superbohaterce. Tym razem skupi się on na postaci odgrywanej przez Scarlett Johansson. W „Czarnej Wdowie” wystąpią również Florence Pugh oraz David Harbour.

2 lipca fani filmu „Top Gun” będą mieli z czego się cieszyć, ponieważ swoją premierę będzie miała kolejna część. W „Top Gun: Maverick” w reżyserii Josepha Kosinskiego zobaczymy ponownie Toma Cruise'a, a także wspaniałą Jennifer Connely i Vala Kilmera.

1 października zobaczymy zaś „Diunę” w reżyserii Denisa Villeneuve'ego. Dystopijny film science fiction na podstawie powieści Franka Herberta jest remakiem kultowego filmu Davida Lyncha z 1984 roku. W rolach głównych występują między innymi Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya i Jason Momoa.

Na kolejną część przygód Sherlocka Holmesa z Robertem Downey'm Jr. czekaliśmy aż 9 lat - i niestety przyjdzie nam czekać jeszcze kolejny rok. Trzeci film z serii będzie miał premierę 22 grudnia 2021 roku. Do tej pory warto przypomnieć sobie nie tylko poprzednie części, ale i nową produkcję „Enola Holmes” o losach młodszej siostry detektywa.

