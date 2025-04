Czy z każdej strony słyszycie "Last Christmas"? A może najczęściej puszczaną piosenką przez radiostacje i sklepy jest "All I Want For Christmas Is You"? Te piosenki tworzą klimat świąt, ale jeśli chcesz poznać inne utwory (lub w innych aranżacjach), zapraszamy do galerii!

Piosenki na święta

Świąteczne piosenki mają w sobie coś wyjątkowego i lubimy ich słuchać tylko o tej porze roku. Kiedy rozpoczyna się sezon na Last Christmas? Już w listopadzie! Szkoda tylko, że pogoda nas nie rozpieszcza i w tym roku będziemy mogli tylko pomarzyć o białych świętach. Dlatego warto "podkręcić" atmosferę dobrą muzyką!

Kto nie lubi "Noel" w wykonaniu Franka Sinatry czy "Santa Claus Is Coming To Town"? Złośliwi żartują, że na święta Bożego Narodzenia Michael Buble wychodzi z ukrycia, bo przez pozostałe 10 miesięcy sprzedaż jego płyt ani drgnie, a w okresie świąt piosenkarz jest na top liście bestsellerów.

Jakie płyty są warte uwagi? Zobacz!

W świątecznym klimacie:

