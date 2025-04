Warszawa, Kraków, Chorzów, Poznań, Łódź i Gdańsk – w tych miastach musical zagości między 4 a 11 grudnia!

Usłyszymy największe francuskie szlagiery artystów takich jak Edith Piaf, Charles Aznavour, Jacques Brel, Maurice Chevalier, Josephine Baker, Yves Montand. W rolę Edith Piaf ponownie wcieli się zjawiskowa Anne Carrere, zaś w roli Charlesa Aznavoura wystąpi rewelacyjny Jules Grison. Towarzyszyć im będzie znakomita Stephanie Impoco.

Bilety w cenach 95 zł, 130 zł, 160 zł lub 180 zł są jeszcze dostępne na stronach Ticketmaster.pl, Biletyna.pl, eBilet.pl w sieci Media Markt.

"Paris! The Show" to fenomenalny musical, oddający hołd największym francuskim piosenkom lat powojennych, które stworzyły niezapomnianą atmosferę Paryża lat 40-tych i 50-tych. Spektakl przenosi widzów w świat najsłynniejszych paryskich scen muzycznych i kabaretów dzielnicy Montmartre. Musical przygotował i wyreżyserował Gil Marsalla, autor i twórca znakomitego spektaklu „Piaf! The Show”, który z wielkim powodzeniem był wystawiany kilkakrotnie w Polsce i w ponad 50 krajach na całym świecie. Gwiazdą „Paris! The Show” jest obdarzona pięknym głosem Anne Carrere, doskonale znana polskiej publiczności z niezapomnianej kreacji Edith Piaf z „Piaf! The Show”.

Od chwili premiery "Paris! The Show" był wystawiany na 3 kontynentach. Musical doczekał się wydawnictwa płytowego. W Polsce po raz pierwszy gościł w 2016 roku, wyprzedając sale koncertowe w Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu. W grudniu artyści przybędą do Polski prosto z amerykańskiego tournée!

fot.Materiały prasowe

Link do fragmentu musicalu: https://www.youtube.com/watch?v=ZoUsSKXYwsw

Więcej informacji: www.paris-lespectacle.com

