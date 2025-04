Od kilku lat Warszawa ma wyjątkową zimową atrakcję – Zimowy Narodowy. To największy kompleks lodowisk w Polsce. Na Zimowym Narodowym można pojeździć na łyżwach, ale też zjechać na pontonach z górki lodowej, czy poszaleć na bumper carsach. W weekendy Zimowy Narodowy zaprasza najmłodszych na „Poranki dla dzieci”, czyli naukę na łyżwach, poprzez zabawę, prowadzoną przez instruktorów z Ice&Fun. Ci, którzy chcą połączyć sport z rozrywką i elementem rywalizacji, mogą skorzystać z curlingu prowadzonego przez instruktorów z Polskiej Federacji Klubów Curlingowych.

- W ciągu pięciu edycji Zimowy Narodowy odwiedziło ponad 2,2 mln gości! To miejsce do aktywnego wypoczynku zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To przestrzeń pozytywnych emocji. Zimowy Narodowy przyciąga osoby spragnione doznań sportowych, jak również tych, którzy szukają pomysłu na spędzenie czasu wolnego. W tym sezonie na Zimowy Narodowy wróciły sprawdzone atrakcje, będą też nowości, jak „Fitness na łyżwach z MultiSport”, czy magiczna karuzela dla najmłodszych. Po raz pierwszy będziemy również liczyli spalane kalorie – mówi Katarzyna Ziemska, CEO Testa Communications, organizator Zimowego Narodowego.

Wraz ze startem Zimowego Narodowego, uruchomiony został licznik kalorii. Jest to aplikacja wykorzystująca specjalny algorytm, która na podstawie liczby osób jeżdżących na lodowisku oblicza ilość wspólnie spalonych kalorii. Licznik ma za zadanie zmotywować i z dozą humoru uświadomić, jak dużo kalorii jesteśmy w stanie stracić dzięki jeździe na łyżwach. Liczba kalorii będzie wyświetlana na ekranie, który został zamontowany przy lodowiskach, np. jeśli uczestnicy na lodowisku spalą 10 tysięcy kalorii, na ekranie pojawi się liczba w raz z informacją, że właśnie spalili wartość kaloryczną 22 pączków.

MultiSport Lab to kolejna nowość na Zimowym Narodowym. To przestrzeń stworzona dla całych rodzin. Dzieci spróbują swoich sił w multimedialnym teście sprawnościowym Aktywnych Szkół MultiSport stając do walki z potworami z Galaktyki Bezruchu. Dorośli i młodzież będą ćwiczyć w technologii VR na maszynie ICAROS. Seniorzy oraz wszyscy chętni będą mogli zbadać skład ciała na specjalnych wagach, komputerowo sprawdzać wady postawy, a także skorzystać z pomiarów ciśnienia tętniczego i konsultacji z dietetykami, fizjoterapeutami oraz trenerami personalnymi. W weekendy MultiSport Lab zmienia się w przestrzeń do ćwiczeń oraz miejsce wykładów i warsztatów, które będą prowadzili eksperci. Informacje o najbliższych wydarzeniach warsztatowych wraz z formularzem do zapisów dostępne są na stronie internetowej www.kartamultisport.pl/zimowy-narodowy Ze wszystkich atrakcji edukacyjno-sportowych, które znajdują się w MultiSport Lab mogą korzystać bezpłatnie goście odwiedzający Zimowy Narodowy.

Na Zimowym Narodowym nie może zabraknąć „Disco Lodowisko z 4FUN.TV”, czyli najlepszej imprezy na łyżwach. W piątkowe i sobotnie wieczory powrócą najlepsi didżeje, konkursy i animacje.

Po zabawie na łyżwach goście mogą zjeść coś pysznego w strefie gastronomicznej, napić się pysznej kawy w „Zimowy Cafe by Segafredo”, albo czegoś rozgrzewającego w „Stacji Grzewczej”.

Zimowy Narodowy to nie tylko łyżwy, ale również rolki i deska, czyli Skatepark Zimowego Narodowego, który znajduje się na parkingu PGE Narodowego, na poziomie -4 oraz dodatkowa strefa na -2. To miejsce do jazdy dla początkujących i zaawansowanych, dzieci i dorosłych. Tutaj można rozwijać swoje umiejętności, ale też zacząć przygodę z deską, longboardem, czy rolkami i skorzystać z wielu warsztatów prowadzonych przez partnerów Skateparku. W tym roku wystartuje również wypożyczalnia rolek, która powstała przy współpracy z Rollinn.pl.

Zimowy Narodowy potrwa do 19 lutego 2019 roku.