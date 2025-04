Jest rok 1979. Trzy przyjaciółki: uduchowiona i odważna Donna Sheridan, Tanya i Rosie kończą studia na Oxfordzie. Największym marzeniem Donny jest posmakowanie życia w całej jego okazałości. Planuje przejechać całą Europę: wzdłuż i wszerz. Prawdziwe przeznaczenie czeka na nią na greckiej wyspie Kalokairi…

Podróż przeznaczenia…

Na trasie swojej podróży, Donna poznaje trzech przystojniaków: Harry’ego w Paryżu, Billa (który na swym jachcie pomaga przedostać się jej na wyspę), a także Sama. W tym ostatnim dziewczyna zakochuje się po uszy, co sprawia, że postanawia zostać na wyspie i właśnie tutaj spróbować uwić swoje gniazdko na przyszłość. Szczęście wydaje się sprzyjać jej na każdym kroku: przystojny mężczyzna, szybkie znalezienie pracy, a nawet domu. Co prawda praca to śpiewanie w jednej z tawern, a za lokum służy jej stary, opuszczony i bardzo mocno nadgryziony zębem czasu dom, w który rozpada się dosłownie wszystko, lecz dziewczyna gotowa jest do poświęceń.

Jak grom z jasnego nieba!

Szczęście nie trwa jednak zbyt długo – Donna odkrywa, że jej ukochany jest…zaręczony! Z pomocą złamanemu sercu przyjaciółki przychodzą Tanya i Rosie, jednak Donna bardzo szybko staje na nogi i zamierza znaleźć szczęście na wyspie samodzielnie. Jednak życie pisze różne, często niespodziewane scenariusze i bajka kończy się wówczas, gdy dziewczyna odkrywa, że spodziewa się dziecka…

Kontynuacja hitu sprzed 10 lat!

Oglądałaś „Mamma Mia!”? Produkcja przyciągnęła do kin miliony widzów i zarobiła 600 milionów dolarów! Dziś film „Mamma Mia! Here We Go Again” ma szansę powtórzyć sukces. Przenieś się ponownie na magiczną, grecką wyspę Kalokairi, w całkowicie nowej odsłonie filmowego hitu, opartego na bestsellerowym musicalu. Ulubiona muzyka ABBY, miłość, rozczarowanie, silne emocje, a także mnóstwo pozytywnych akcentów – wszystko to sprawia, że widzowie znów będą tańczyć, śmiać się, śpiewać i kochać!

Gwiazdorska obsada, doskonały scenariusz!

W produkcji „Mamma Mia! Here We Go Again” zobaczymy wszystkie gwiazdy grające w pierwszej części, a obsadę wzmocnią nowe nazwiska, takie jak: Lili James Andy Garcia,czy laureatka Oscara – Cher!

W rolach głównych wystąpili:

Meryl Streep (laureatka Oscara) - Donna

Julie Walters – Rosie

Christina Baranski -Tanya

Amanda Seyfried – Sophie

Dominic Cooper – Sky

Colin Firth (laureat Oscara) – Harry

Pierce Brosnan – Sam

Stellan Skarsgard – Bill.

To jednak nie wszystko! Akcja filmu cofa się w czasie, więc bohaterów poznajemy za młodu. W ich postacie wcieliły się nie mniej znane i nie mniej lubiane nazwiska, takie jak:

Lili James – Donna

Alexa Davis – Tanya

Jessica Keenan Wynn – Rosie

Jeremy Irvine – Sam

Josh Dylan – Bill

Hugh Skinner – Harry.

Twórcy filmu

Produkcja powstała na podstawie historii autorstwa Catherine Johnson, Richarda Curtisa i Ola Parkera. Za reżyserię i scenariusz odpowiedzialny jest Ol Parker, za produkcję – Judy Craymer i Gary Goetzman.

Producenci wykonawczy: Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Tom Hanks, Rita Wilson, Phyllida Lloyd, Richard Curtis, Nicky Kentish Barnes

Jeśli kochasz piosenki ABBA, grecki klimat, chcesz razem z bohaterami tańczyć, śpiewać, śmiać się i kochać do szaleństwa, „Mammia Mia! Here We Go Again” to pozycja warta obejrzenia! Premiera filmu - 27 lipca 2018 roku!

