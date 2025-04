Książka "Majubaju" to filozofia życia realizowana w podróżach. Stan świadomości, wrażliwej otwartości oraz ciekawości. "Majubaju" jest takie i nie inne, śmieszne, promienne, ujmująco szalone. Czasami hostel, czasami plebania wuja, trafia się kurort, bywa i chmurka.

"Majubaju" - o książce

"Majubaju" przejawia się z wszechogarniającym zachwytem w nowo odwiedzanych miejscach. W chwilach, gdy ogarnia cię poczucie radości, gdy chwytasz się za głowę i chłoniesz cuda na kiju. To marzenia o spełnianiu marzeń, takich z rozmachem, o skokach ze stratosfery, o niebieskich migdałach... No, dobra, a teraz do roboty. Wstań i idź, bierz i jedź! Każdy rodzaj podróżowania jest dobry, ważne żeby odpowiadał tobie, skrojony był na twoje potrzeby, przewidywał element ryzyka, ale dawał poczucie komfortu.

"Otwierasz książkę i zwiedzasz świat na plecach Mai. Jest dowcipnie i mądrze. Daj się wziąć Mai na barana!" - Szymon Majewski

"Czytam zapiski z podróży Mai i już po kilku zdaniach przemierzam odważnie świat razem z nią. Uwiedziona lekkim stylem, celnością obserwacji i wyrafinowanym poczuciem humoru autorki odbywam podróż życia. Nieważne, co czai się za rogiem, przecież Ziemia jest okrągła, więc nie ma kantów. Żaden „przeczytany” film nie zbliżył mnie do opisywanych miejsc tak jak wędrówka z Mają po kartkach jej książki. Ta podróż mogłaby się dla mnie nie kończyć." - Krystyna Czubówna

"Po przeczytaniu tej książki będą mieli Państwo tylko jedno marzenie: być jak Maja Sontag. Człowiekiem odważnym, inteligentnym, ale także szalonym, pokręconym i szybkim jak strzała. Taka też jest jej książka o wyprawie dookoła świata. Podobno Mike Patton zamierza napisać o tym wszystkim piosenkę. Oczywiście, że miłosną." - Michał Nogaś, Program Trzeci Polskiego Radia

"Czyta się jednym tchem. Świetny język, dystans do siebie i idealna dawka humoru sprawią, że czytelnik będzie marzył, aby ta fantastyczna podróż dookoła świata nigdy się nie skończyła." - Joanna Składanek, redaktor naczelna portalu podróżniczego Monoloco

