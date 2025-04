Książki motywacyjne

13 z 15

Magnetyzm serca, Rudiger Schache

Nic, co do tej pory wydarzyło się w Twoim życiu, nie było dziełem przypadku. To nie ślepy los, ale wewnętrzna siła, jaką posiadasz, zdecydowała o tym, jakie związki stworzyłeś i jak się one rozwijały. To ona generowała wszystkie zdarzenia, zarówno te dobre, jak i złe. Jest potężnym magnesem przyciągającym nie tylko ludzi, pieniądze, uczucia, ale również nieszczęścia, wypadki i katastrofy. Działa niezależnie od wieku, wyglądu, wykształcenia, języka czy statusu społecznego.

Tę siłę możesz się nauczyć kształtować. Magnetyzm serca pomoże Ci nauczyć się posługiwać nią w sposób racjonalny, mądry oraz celowy. Poznając dziesięć tajemnic magnesu swojego serca, doświadczysz więcej miłości − miłości do siebie samego, miłości do własnego życia i miłości do innych. A któż nie chce poznać gotowej recepty na to, jak znaleźć w życiu klucz do szczęścia?