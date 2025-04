Wiadomość o tym, że w rolę Izy, graną dotychczas przez Adrianę Kalską, wcieli się Agnieszka Pawłowska, zelektryzowała fanów serialu „M jak Miłość”. Dlaczego producenci zdecydowali się na zmianę? Czy Kalska w takim razie odchodzi z serialu? Uspokajamy: to tylko chwilowa zmiana. Agnieszka Pawłowska to kaskaderka, która w jednej ze scen wcieli się w rolę Izy! O co chodzi?

Reklama

Iza będzie miała wypadek!

Nowy sezon „M jak Miłość” rozpocznie się z wielkim przytupem! Producenci zadbali o to, żeby widzowie otrzymali potężną dawkę wrażeń.

Iza będzie miała poważny wypadek. Scena wypadku samochodowego będzie kręcona na żywo, bez użycia programów komputerowych! Dlatego Adrianę Kalską zastąpi na chwilę profesjonalna kaskaderka, Agnieszka Pawłowska.

W 1382 odcinku Iza Lewińska postanowi uwolnić się w końcu od Artura. Będzie chciała rozpocząć nowe życie u boku Marcina (Mikołaj Roznerski). Zabierze Maję, wsiądą do samochodu i ruszą przed siebie. Finał jazdy będzie jednak tragiczny w skutkach. Iza straci panowanie nad kierownicą i… wjedzie samochodem do rzeki!

To właśnie w tej scenie Adriana Kalska potrzebowała zastępstwa kaskaderki!

Pracowite lato ekipy „M jak Miłość”

Latem nagrywane były nowe odcinki, które fani serialu mogą oglądać w nowym sezonie. Do kręcenia sceny niebezpiecznego wypadku potrzebny był udział nie tylko profesjonalnego kaskadera, ale także zabezpieczenia ze strony strażaków i ratowników medycznych!

Wszystko dlatego, że wpadnięcie samochodem do rzeki wydarzy się w rzeczywistości. Chwilowej zamiany aktorek widzowie jednak nie zobaczą! Gdyby więc nie informacja o zmianach, która obiegła sieć, nikt nawet nie zorientowałby się, na miejscu kierowcy nie siedzi „prawdziwa” Iza!

Co stanie się z Izą i Mają? Czy wyjdą z wypadku cało?

Ten pełen emocji i zwrotów akcji odcinek widzowie będą mogli zobaczyć na antenie TVP2 we wtorek 18.09, o godzinie 20:55!

Reklama

Zobacz także:

Pobita Iza - jak zakończył się wiosenny sezon "M jak Miłość?"

Fenomen "M jak Miłość!"