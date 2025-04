"Listy do M." zna chyba każdy. Wiesz, że to właśnie ten film wyświetlany był przez ponad 130 dni na ekranach polskich kin, co daje mu 2. miejsce w kategorii najczęściej wyświetlanych filmów kinowych w Polsce. Miejsce pierwsze oczywiście zajmuje Titanic, ale trzeba przyznać, że wynik "Listów do M." jest imponujący!

Znamy premierę "Listów do M."

"Listy do M." cz. 3 - obsada

Kogo zobaczymy na ekranach? Piotr Adamczyk, Agnieszka Dygant, Andrzej Grabowski, Tomasz Karolak, Iza Kuna, Borys Szyc i Magda Różczka oraz wielu innych polskich aktorów, których kochamy! Premiera filmu w kinach już 10 listopada.

My już nie możemy doczekać się premiery. Oby tylko nikt nie wykupił biletów :)