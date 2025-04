Maria Niklińska do tej pory prezentowała się nam głównie jako aktorka, nieraz brała też udział pokazach mody w roli modelki wśród innych polskich gwiazd. Artystka ma teraz nowy pomysł na siebie. Co to będzie?



Maria Niklińska nagrywa płytę

Nową miłością Marii Niklińskiej okazała się muzyka. Gwiazda pracuje właśnie nad swoim pierwszym albumem. Zdradza też, że obecnie najlepiej czuje się w szeroko rozumianym nurcie synth-pop. Debiutancki album Marii będzie miał swoją premierę na początku 2015 roku. Pierwszą piosenką, która zwiastuje tę płytę jest singiel "Na Północy". Do radiostacji i klubów trafiły już dwa remixy piosenki „Na Północy”. Jeszcze w tym roku, w sprzedaży cyfrowej pojawi się EP Niklińskiej z sześcioma utworami.



Autorskie dzieło

Wszystkie teksty piosenek Maria Niklińska stworzyła sama. Producentem i kompozytorem muzyki został Marcin Kindla. Można się spodziewać, że w przyszłym roku ukaże się nam nowa, poważna wokalistka z charakterem i charyzmą, ponieważ Maria to osoba pełna pasji i zaangażowania w to, co robi.

Nie wszyscy wiedzą, że zamiłowanie aktorki do muzyki nie jest czymś nowym i przypadkowym. Już jako nastolatka zdobyła dyplom szkoły muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Teraz postanowiła tę miłość odnowić. Jesteście ciekawe, jak jej pójdzie?



