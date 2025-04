Liczby mówią same za siebie - tylko w Szwecji sprzedano 75 tysięcy egzemplarzy powieści, a aż 16 krajów, w tym Polska, kupiło prawa do jej tłumaczenia. Została wyróżniona prestiżową nagrodą literacką - Augustpriset, czyli nagrodą imienia Augusta Strindberga, przyznawaną przez Szwedzkie Stowarzyszenie Wydawców. "Bez opamiętania" to absolutnie najlepsza szwedzka powieść 2013 roku!

Reklama

Teraz także polscy czytelnicy mają okazję poznać ten szwedzki bestseller - książka trafiła do polskich księgarni 13 października.

Czym jest powieść "Bez opamiętania?

Utwór ten w doskonały sposób odkrywa ludzką psychikę i naszą niepohamowaną potrzebę bycia kochanym, co sprawia, że wplątujemy się w toksyczne relacje i życie w kłamstwie. Pozwalamy na wykorzystywanie naszych słabości lub, jeśli mamy dominującą osobowość, brutalnie wykorzystujemy innych.

Powieść "Bez opamiętania" jest niezwykle dynamiczna, momentami spokojna, a innym razem wybuchowa i bardzo bolesna. Tworzy niepowtarzalne, szczegółowe studium władzy i opętania.

Fabuła powieści

Główna bohaterka, Ester Nilsson jest rozsądną, ułożoną kobietą, ma stałego, podobnego sobie partnera i poukładane życie. Z zawodu jest poetką i eseistką. Któregoś dnia dostaje zlecenie na przygotowanie odczytu o twórczości artysty Hugona Raska i zamierza zabrać się do niego, jak do każdego innego pisarskiego zadania. Od razu jednak okazuje się, że to może nie być wcale takie proste...

Nilsson zaczyna najpierw niewinnie, a później coraz mocniej odczuwać pragnienie bycia z Raskiem. W dniu, w którym poetka dokonuje odczyt, artysta siedzi na sali. Wsłuchuje się w jej słowa i jest pod wrażeniem kompetencji i trafności wygłaszanych przez nią sądów. To pierwsze spotkanie tych dwojga. Możemy się spodziewać, że nie ostatnie..

Miłosna historia zaczyna nabierać tempa. Dzieje się bez opamiętania. Z jednej strony mamy do czynienia z całkowitym oddaniem, a z drugiej z banalnym okrucieństwem.

„Autorka zbliża się w tej książce do odwiecznych pytań o miłość i wolność, robi to z językową lekkością i dystansem nawet w najczarniejszych chwilach, co przydaje opowieści wielkiego blasku".

O autorce

Lena Andersson - dziennikarka i pisarka. Związana na stałe z głównym dziennikiem szwedzkim "Dagens Nyheter" oraz miesięcznikiem "Fokus", współpracuje też ze Szwedzkim Radiem. Wydała kilka książek, w tym Var det bra sa? (Czy tak było dobrze?), Du ar alltsa svensk? (A więc jesteś Szwedem?), Slutspelat (Spotkanie finałowe). Wielokrotnie nagradzana. Za całokształt twórczości uhonorowana nagrodą Klubu Publicystów.

Sprawdź też inne nowości książkowe:

"Elegantki" w dobie komunizmu

Jak odnaleźć "Dolinę spełnienia"

"Miłość jest lekarstwem" Eltona Johna

Reklama

Materiały prasowe - Literatura Północy