"Kuchnia dla całej rodziny" to najnowsza książka znanej modelki Kamili Szczawińskiej. Autorka radzi jak zdrowo się odżywiać, a przy tym nie tracić przyjemności z jedzenia. W książce znajduje się ponad 200 przepisów łatwe i szybkie w przygotowaniu zupy, sałatki i soki dla całej rodziny.

Najważniejsza jest radość

Jak mówi sama autorka: - W gotowaniu najważniejsza jest radość. To ona daje mi siłę i motywację, żeby każdego dnia przygotowywać dla mojej rodziny to, co najlepsze i najzdrowsze. Dzięki ich radości chce mi się: gotować, piec, dusić, wyciskać, obierać, szatkować i świetnie się przy tym bawić. O takiej zabawie jest ta książka.

