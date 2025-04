Historie tych kobiet mogą okazać się dla każdego czytelnika wielką inspiracją. Inspiracją do wyrwania się z miejsca, w którym nie czujemy się dobrze. Do zmian w swoim życiu na lepsze. Do podjęcia decyzji, które chcemy podjąć, ale boimy się tego zrobić. Warto zmotywować się decyzjami głównych bohaterek powieści i podjąć radykalne kroki!

Reklama

Czasem nie zdajemy sobie nawet sprawy jak wiele rzeczy jest o wiele prostszych do zrealizowania, niż nam się to wydaje. Spojrzenie na różne problemy i bariery okiem innych kobiet pozwala nam wyrobić sobie uniwersalne podejście do konkretnych sytuacji i tym samym o wiele trzeźwiej patrzeć na świat. To z kolei może sprawić, że nasze problemy staną się o wiele mniejsze! Możliwe, że nawet znikną!

Reklama

Poznaj 5 książek, które zmotywują cię do zmian na lepsze

Więcej nowości książkowych 2104:

"Sześć córek' - najlepsza książka na wakacje?

"Głowa anioła" - romans i sensacja!

Erotyczna trylogia, która stała się bestsellerem!