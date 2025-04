2 z 3

Gorączka ciała, Maya Banks

Gorączka ciała to drugi - po Szaleństwie zmysłów - tom bestsellerowej erotycznej trylogii Bez tchu. Jace Crestwell, Ash McIntyre i Gabe Hamilton przyjaźnią się od wielu lat i wspólnie prowadzą przynoszącą ogromne zyski firmę hotelarską. Są prawdziwymi królami życia, mają władzę, pieniądze i zawsze zdobywają to, czego pragną. Jace i Ash dzielą się wszystkim, także kobietami... Kiedy spotykają Bethany, Jace zaczyna czuć coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył: zazdrość i silną obsesję, której zupełnie nie potrafi kontrolować. Przeraża go to, przytłacza, a zarazem niezwykle ekscytuje. Jace nie chce dzielić się Bethany z nikim. Jest gotów na wszystko, by być jedynym mężczyzną w jej życiu. Nawet jeżeli oznaczałoby to, że musi poświęcić swoją przyjaźń z Ashem...