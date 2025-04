To pytanie zadaje sobie co najmniej 90% kobiet na całym świecie. Jak zrozumieć mężczyznę? Okazuje się, że wystarczy... szczera rozmowa. Publikacja autorstwa "Renaty Arendt-Dziurdzikowskiej i Benedykta Peczki to zapis inspirującej konwersacji o męskości i związkach.

"Zrozumieć mężczyznę": książka pomoże?

To książka dobra dla każdego czytelnika, niezależnie od płci, wieku, stanu cywilnego czy doświadczeń. Kiedy żyjemy w rodzinie, to dzieci stają się dla kobiety priorytetem, a mąż schodzi na dalszy plan. Początki związku nigdy jednak nie zwiastują takich problemów... Kobiety pragną niezależności, a mężczyźni? Czego potrzebują, jak to wyrażają? "Zrozumieć mężczyznę" odpowiada na te i wiele innych pytań, bowiem jest rozmową kobiety i mężczyzny, i to on, jego rozterki, lęki, oczekiwania i dążenia są tematem publikacji.

Co znajdziemy w książce "Zrozumieć mężczyznę"

Poradnik jest podzielony na rozdziały, a w każdym szczegółowo omawiane są kwestie dotyczące męskości, ojcostwa, fizyczności. Przykładowe tytuły rozdziałów to między innymi "Prawdziwy mężczyzna", "Mówić o miłości", "Podzielić się sukcesem z kobietą". Rozmówcy omawiają poszczególnej tematy w sposób wyczerpujący i niezwykle... szczery. Benedykt Peczko nie waha się zwierzać z męskich obaw i bez ogródek niejednokrotnie przyznaje się do słabości.

Zrozum mężczyznę - poznaj mężczyznę!

Książka opiera się także na znanych naukowych publikacjach dotyczących seksualności, płciowości i psychologii. "Zrozumieć mężczyznę" dotyka sfery pracy, zdrowia i życiowego spełnienia. Autorzy z wdziękiem, humorem i dojrzałością odkrywają wyzwania stojące przed mężczyznami w różnym wieku oraz pokazują możliwości rozwoju i radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Współczesny mężczyzna jest samotny. Rzadko który mężczyzna przeżywa ma głębokie, przyjacielskie relacje z innymi mężczyznami. A jeśli tego nie doświadcza, nie będzie też umiał tworzyć bliskich związków z kobietami. To jest samotność długodystansowca.

Lektura przyda się i kobietom, i mężczyznom. Kobietom, aby zrozumiały, że mężczyzna poza siłą i kamienną twarzą ma też emocje, przemyślenia, lęki i swoje własne niepewności, choć rzadko się nimi dzieli. Natomiast mężczyźni mogą odczuć ulgę, że w końcu ktoś wie, ktoś rozumie, a wyrażenie tego i bycie wysłuchanym czy zrozumianym, jest możliwe. To pozycja idealna na prezent, a zwlaszcza na taki "bez okazji".

