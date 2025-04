Powieść brytyjskiej pisarki Jojo Moyes pt. "Razem będzie lepiej" ma szansę stać się absolutnym bestsellerem wśród literatury kobiecej. Jest to książka kobieca i dla kobiet, ale nie jest pozbawiona prawdziwego życia, realnych problemów i codziennych trosk. To nie przerysowany, cukierkowy świat, ale i w nim jest miejsce na miłość.

"Razem będzie lepiej" pojawi się w polskich księgarniach 8 kwietnia. Już teraz jednak możecie przeczytać, o czym opowiadają losy głównej bohaterki powieści.

Na miejscu Jess każdy miałby dosyć. Pracuje na dwa etaty, chodzi przez cały rok w jednej parze dżinsów, kupuje najtańsze jogurty na promocji w supermarkecie i wybacza byłemu mężowi, że nie płaci alimentów...

Jednak Jess nie należy do kobiet, które łatwo się poddają. Slogan „Damy sobie radę” mogłaby mieć wydrukowany na koszulce. Kiedy okazuje się, że jej córka ma szansę na zdobycie stypendium w wymarzonej szkole, gotowa jest ruszyć na drugi koniec kraju, zabierając ze sobą:

Czy wspólna podróż pokaże im, że… razem będzie lepiej?

Z sytuacją osoby porzuconej przez ojca jej dzieci wiąże się wiele paskudnych rzeczy: problemy z pieniędzmi, tłumiony gniew dzieci i to, że większość twoich "sparowanych" znajomych traktuje cię, jakbyś tylko szykowała się do odbicia im męża. Jednak jeszcze gorszy niż to, gorszy niż te cholerne niekończące się zmagania finansowe, które wysysały z niej energię, był fakt, że wychowując dzieci w pojedynkę, Jess czuła się w tym wszystkim nie tylko zagubiona, ale i nieopisanie samotna"...