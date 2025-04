Nowa książka Ilony Felicjańskiej jest nie tylko osobistą relacją i motywującym poradnikiem, ale też kopalnią wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień. Książka „Jak być niezniszczalną. O uzależnieniu, depresji, przemocy” ukaże się 30 kwietnia 2014 roku nakładem Wydawnictwa Burda Książki.

Reklama

Książka Ilony Felicjańśkiej - "Jak być niezniszczalną. O uzależnieniu, depresji, przemocy"

„Jak być niezniszczalną“ to uporządkowana publikacja, w której Ilona Felicjańska mierzy się z tematem alkoholowego nałogu od A do Z. Książka jest kompletnym studium uzależnienia, napisanym z praktycznego punktu widzenia kobiety, która odbiła się od dna. Mówi w bezpośredni, wręcz brutalny sposób o sprawach, które w polskiej rzeczywistości tak chętnie zamiatane są pod dywan. Książka uświadamia, że alkoholizm jest nie tylko problemem właściwym dla tzw. marginesu, ale dotyka ludzi ze wszystkich grup społecznych. Autorka odczarowuje wizerunek „alkoholika-menela” i burzy spokój ducha tych, którzy łudzą się, że problem ich nie dotyczy.

Mam świadomość, że jestem uzależniona i do końca życia będę zmagała się z konsekwencjami choroby. Wydawałoby się, że szczęście jest ostatnią rzeczą, która może się przytrafić alkoholikowi. A mimo to jestem szczęśliwa, a wszystkie emocje, których doświadczam, zarówno te dobre, jak i złe, są potrzebne, żebym czuła, że jestem człowiekiem i że żyję naprawdę – pisze Ilona Felicjańska w swojej nowej książce.

Choć o alkoholizmie napisano już tak wiele, wartością książki „Jak być niezniszczalną” jest jej autentyczność. Ilona Felicjańska to pierwsza znana Polka, która o uzależnieniu mówi z podniesioną głową. Bezkompromisowa i szczera do granic ekshibicjonizmu, szczególnie wobec siebie. To dzięki tej otwartości i prawdziwości stała się przykładem dla wielu osób borykających się z życiowymi problemami, nie tylko tymi związanymi z częstym zaglądaniem do kieliszka.

Czytelnicy i czytelniczki znajdą w książce wiele wartościowych informacji teoretycznych dotyczących uzależnień, Programu Dwunastu Kroków, funkcjonowania grup AA, a także wypowiedzi psychiatrów i ekspertów. Ilona Felicjańska cytuje fragmenty listów czytelniczek i nie boi się pisać o emocjach związanych z nałogiem, takich jak strach i wstyd, które trzeba przełamać. Przybliża czytelnikom prawdziwe działanie alkoholu i zjawiska towarzyszące uzależnieniom, takie jak problemy rodzinne, depresja i przemoc – również psychiczna. Jednak przede wszystkim książka „Jak być niezniszczalną” daje siłę, nadzieję i motywację osobom borykającym się z alkoholizmem

Reklama

Więcej nowości książkowych 2014:

Nowa książka Ewy Chodakowskiej

Bestseller "Goniąc za cieniem"

"Meksyk od kuchni. Od Azteków do Adelity"