"Bycie miłym to przekleństwo" to doskonały poradnik psycholog Jacqui Marson dla tych z was, którym brakuje pewności siebie i przez to zbyt często ustępują w sporach, zamiast powiedzieć stanowcze "nie".

Czy każdy musi nas lubić? Czy musimy być zawsze miłe? Absolutnie nie! A jeśli nadal tego nie wiesz, sięgnij po tę pozycję. Książka "Bycie miłym to przekleństwo" dostępna w sklepach od 18 lutego!

"Bycie miłym to przekleństwo"?

Jacqui Marson przekonuje w książce, że można i nawet trzeba godzić bycie miłym z zaspokajaniem własnych potrzeb. Nie mówi, że bycie miłym w ogóle jest złe, ale że nie można stawiać tego ponad siebie. Nie można pozwolić na to, by inni wchodzili nam na głowę dlatego, że wiedzą, że nie potrafimy się sprzeciwić. Książka "Bycie miłym to przekleństwo" uświadamia, że pora to zmienić.

Co znajdziemy w książce "Bycie miłym to przekleństwo"?

„Bycie miłym to przekleństwo” to odważna i pełna humoru książka, która pozwala uwolnić się od konieczności ciągłego pomagania innym, nawet wtedy gdy robi się to wbrew sobie. Autorka przedstawia przykłady z życia codziennego. Nie ocenia – wyjaśnia przyczyny i mechanizmy zjawiska bycia miłym.

Jacqui Marson daje liczne wskazówki, jak zmienić to męczące zachowanie. Przedstawia przejrzyste techniki, pozwalające m.in. nabrać pewności siebie, ale również wskazuje, jak ważny jest ton głosu czy mowa ciała. Autorka nie narzuca harmonogramu zmian, pozwala pracować nad sobą we własnym tempie i według własnych potrzeb.

Słowo o autorce:

Jacqui Marson jest dyplomowanym i certyfikowanym psychologiem. Pracowała w wielu zakładach lecznictwa w Londynie, między innymi w szpitalu św. Tomasza, a obecnie prowadzi praktykę prywatną w Covent Garden. Jest ekspertem psychologicznym BBC. Publikuje w branżowych czasopismach poświęconych psychologii.

Na podstawie materiałów prasowych Business & Culture