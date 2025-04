Reklama

Los pisze nam często niewiarygodne historie. Zastanawiamy się, ale trudno jest nam zrozumieć to, dlaczego jedni mają jakoś łatwiej, lepiej albo wcale nie muszą zabiegać o coś, co dla innych jest wręcz nieosiągalne. Podczas gdy wielu parom pojawiają się dzieci, których wcale nie chcą, dla innych byłby to najcenniejszy dar, ale nie wiedzieć czemu, niedostępny.

Tak jest właśnie w przypadku pary małżonków z najnowszej powieści Elli Harper pt. "Cząstka ciebie". Trzydziestoparoletni Lucy i Luke Harte’owie mają wszystko – wymarzoną pracę, wspaniały dom, kochającą rodzinę i wiernych przyjaciół. Brak im tylko tego, czego pragną najbardziej: dziecka. Jak potoczą się ich losy? Czy uda im się mimo wszystko budować trwały związek, czy frustracja wynikająca z braku potomstwa rozdzieli ich?

Przekonaj się, czytając niezwykle poruszającą powieść o małżeństwie, które jak nic na świecie pragnie posiadać dziecko. "Cząstka ciebie" autorstwa znakomitej Elli Harper jest już dostępna w księgarniach.

Fabuła powieści "Cząstka ciebie"

Po ośmiu poronieniach i latach rozczarowań los wreszcie się do nich uśmiecha. Lucy jest w ciąży od czterech miesięcy – najdłużej w historii ich związku. I ona, i Luke nie posiadają się ze szczęścia. Ale przeznaczenie ma wobec Lucy inne plany. W dniu piątej rocznicy ślubu dochodzi do groźnego wypadku samochodowego. Luke zapada w śpiączkę. W tym czasie Lucy, wspierana przez swoją teściową Patricię, najlepszą przyjaciółkę Dee i szwagierkę Nell, stara się nie dopuścić, by życie rozpadło się jej na kawałki. Lecz dla całej rodziny Harte’ów zmieni się ono bardziej, niż ktokolwiek mógłby to podejrzewać, gdy nieprzytomnego Luke’a odwiedzi w szpitalu Stella – jego koleżanka z pracy…

Ella Harper próbuje dowiedzieć się:

Czy możliwy jest wybór między miłością życia a pragnieniem posiadania dziecka?

Dlaczego ojcostwo jest często postrzegane jako mniej istotne niż macierzyństwo?

Czy łatwiej jest wybaczyć jednorazową zdradę niż długotrwały romans?

Przesłanie powieści "Cząstka ciebie":

Człowiek dążący do realizacji marzeń jest w stanie poświęcić wiele. Często dążenia te przesłaniają mu piękno codziennego życia, a potem nagle okazuje się, że jest już za późno... Lucy, główna bohaterka Cząstki ciebie, w imię swoich marzeń musi zmierzyć się z wieloma przeciwnościami losu. Jednak człowiek, którego prowadzi miłość, okazuje się być niezwyciężony.

Materiały prasowe - Prószyński i S-ka