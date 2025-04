Iwona Majewska-Opiełka: O lepszym życiu. Rozmyślania z psychologią w tle

100 pierwszych kroków w stronę szczęścia



Co nas uszczęśliwia? Miłość, sukcesy na polu zawodowym, pieniądze, rozrywka, zdrowie, spełnione marzenia… Lista może być dowolnie długa, a prawda jest taka, że niezależnie od tego, co przychodzi do nas z zewnątrz, o głębokim poczuciu spełnienia decydujemy sami – naszymi myślami, słowami, działaniami… Można nauczyć się być szczęśliwym.

Reklama

Iwona Majewska-Opiełka jest specjalistką w zakresie zarządzania ludzkim potencjałem, psychologiem i założycielką Akademii Sukcesu w Chicago i Akademii Skutecznego Działania w Polsce. Napisała książkę O lepszym życiu. Rozmyślania z psychologią w tle, by podpowiedzieć Polkom, jakie wartości według niej decydują o poczuciu szczęścia w życiu i jak je pielęgnować na co dzień.

przeczytaj te głupoty i tak Ci nic nie dadzą

Ta książka to zbiór 100 felietonów miniaturek zawierających rozważania dotyczące różnych obszarów życia – potrzeb, zachowań, przekonań i schematów, w jakich porusza się większość współczesnych ludzi. Nie są ułożone w żadnym logicznym porządku, dlatego można je czytać, otwierając książkę w dowolnym miejscu – szukając wśród tytułów czegoś konkretnego – albo po kolei. Autorka we wstępie zaznacza, że pisze je nie dla rozumu, rozsądku i logiki, choć nie ma w nich niczego, co za sprawą tych ludzkich narzędzi intelektu dałoby się podważyć, ale dla duszy. I podkreśla, że w przypadku rozwoju osobistego, zmian i wszelkich zainspirowanych działań to właśnie serce i dusza mają decydujący głos. Zaprasza czytelnika do wspólnej podróży, ale nie narzuca żadnych zasad ani technik pracy z książką – niech te felietony działają tak, jak tego potrzebujesz:

będą wskazówką, inspiracją do konkretnych działań albo po prostu wprowadzą Cię w lepszy nastrój.

A więc co z tym szczęściem? Za najważniejsze wartości decydujące o poczuciu szczęścia Iwona Majewska-Opiełka uważa miłość, spójność wewnętrzną, piękno, pozytywny wpływ i spokój:

Kochać to ciągle wybierać właściwe myśli, słowa, gesty i uczynki. To sztuka zapanowania nad odruchową myślą czy słowem na rzecz tych wybranych, dobrych, przeznaczonych przecież dla kogoś, z kim wiele nas łączy. Siebie również należy traktować z miłością. Za myślami i słowami idą emocje. Badania dowodzą, że agresywne słowa, myśli i zachowania nie osłabiają agresji w nas, tylko ją wzmacniają. Wraca do nas jakby rykoszetem.

Spójność wewnętrzna, czyli uczciwość wobec wyznawanych wartości i zgodność tego, co mówimy, z tym, co myślimy i robimy pozwala nam w każdym momencie dążyć do tego, co uznajemy za sukces, i to ona pozwoli nam poczuć, że go osiągnęliśmy. Spójność wewnętrzna zakłada szczerość wobec siebie, dążenie do tego, co jest w naszym sercu. Nigdy nie rozpoznamy i nie poczujemy prawdziwie sukcesu, jeśli nie będzie on wypływał z naszych pragnień.

Czekamy na wielkie życiowe zdarzenia, zaklinamy rzeczywistość, aby spełniło się coś nadzwyczajnego, jedynego w swoim rodzaju, w pewnym sensie – wielkiego. Sztuką jest codzienne przytulanie teraźniejszości i szukanie w niej piękna.

Pozytywny wpływ związany jest bezpośrednio z siłą duchową. Siła duchowa nie polega na tym, że ktoś znosi wszystko ze spokojem czy bierze na swoje barki mnóstwo wyzwań, pod którymi inni mogliby się załamać. Taka postawa to raczej pewien rodzaj opanowania lub dzielności; pierwsza obecna jest szczególnie u niektórych mężczyzn, druga – raczej u kobiet.

Siła ducha to pozytywne wibracje przechodzące od danej osoby do innych, to często nawet nieuświadamiany efekt, jaki niektórzy ludzie wywierają na innych, czyniąc swoją powinność, robiąc zwykłe rzeczy czy poddając się życiu. Przebywanie blisko takiej osoby daje nam siłę, wiarę, inspirację…

Pozytywny wpływ to to, co wnosimy do życia innych.

Zachowanie spokoju pozwala zachować uważność. Zadać sobie pytania dotyczące własnych emocji w kontekście danej sytuacji, rozważyć działania i słowa, chociażby po to, by uniknąć niepotrzebnych frustracji i agresji.

Autorka niejako przytula czytelnika słowami, inspiruje, koi smutki – jej książka jest nieprzebranym zbiorem złotych myśli - nie ocenia, ale również bez pardonu odsłania małe oszustwa i przekonania, dzięki którym tkwimy w utartych schematach i niewierze we własne siły. Podkreśla wagę wyborów, których dokonujemy każdego dnia, siły woli, uważności, pracy nad sobą dzień po dniu po to, by żyło nam się lepiej, pełniej i szczęśliwiej. Zachęca by zadawać sobie pytania, konfrontować rzeczywistość z wartościami, jakim hołdujemy, sprawdzać, czy podążamy właściwą drogą. Napisała tę książkę kontynuując misję, jaką kieruje się w swoim życiu: „Poszerzam wciąż własną świadomość i wspieram w tym innych. Przyczyniam się do dobrych zmian w ich sercach i umysłach. Z radością i wdzięcznością przeżywam kolejne chwile, a każdym działaniem wprowadzam dobrą energię”. Zaprasza czytelnika, by podarował sobie i jej sto dni na wspólną wędrówkę w poszukiwaniu szczęścia.

Książka pod patronatem

Reklama

Do kupienia http://www.empik.com/z-serca-do-serca-majewska-opielka-iwona,p1133126117,ksiazka-p